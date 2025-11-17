Україна замовить 100 французьких винищувачів Rafale
Літаки буде закуплено в межах угоди про довгострокове укріплення обороноздатності України
Україна замовить у Франції сотню винищувачів Rafale. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента Володимира Зеленського у коментарі телеканалу LCI.
Угода, розрахована «на десятирічний період», передбачає можливі майбутні контракти на «придбання Україною нового французького оборонного обладнання»: «близько 100 Rafale з відповідним озброєнням», а також іншого озброєння, включаючи систему ППО нового покоління Samp-T, яка наразі розробляється, радіолокаційні системи та безпілотні літальні апарати.
Технічні характеристики (типовий варіант серії F3/F3-R)
- Довжина – 15,30 м.
- Розмах крила – 10,90 м.
- Висота – 5,30 м.
- Порожня вага – 10 т.
- Максимальна злітна вага – 24,5 т.
- Корисне навантаження (зовнішня зброя/паливо) – 9,5 т.
- Максимальна швидкість – Mach 1,8 (~1 900 км/год).
- Практична стеля – 15 000 м (50 000+ футів).
- Двигуни два Snecma M88 (або модифікації).
Основні особливості та системи
- Архітектура: літак має сучасну авіоніку, цифрові системи управління (fly-by-wire), система об’єднання даних (data fusion) між сенсорами. ￼
- Радіолокаційна та електронна система захисту: зокрема система самооборони SPECTRA, яка забезпечує захист від ракет, РЕБ-загроз тощо. ￼
- Багатофункціональність: можливість не лише повітряного бою, але й ударів по наземних і морських цілях. ￼
- Модифікації: існує кілька модифікацій (одно- та двомісні варіанти, палубний варіант для авіаносців). ￼
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський та французький лідер Еммануель Макрон підписали угоду про довгострокове укріплення обороноздатності України. Емманюель Макрон заявив, що мета угоди – «залучити французьку оборонну промисловість на службу захисту України» та забезпечити необхідні системи для протидії російській агресії.
За даними Reuters, домовленості включають:
- надання Україні багатоцільових винищувачів Rafale, частково з французьких запасів і частково в рамках довгострокового плану;
- угоду на 10 років для розвитку авіаційного флоту до 250 літаків (включно з F-16 та Gripen);
- постачання систем ППО Samp/T, ракет і антидронових засобів.
Як відомо, президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Франції.
