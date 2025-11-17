Головна Країна Політика
search button user button menu button

Україна замовить 100 французьких винищувачів Rafale

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Україна замовить 100 французьких винищувачів Rafale
Dassault Rafale – французький багатоцільовий винищувач четвертого покоління
фото: Dassault Aviation

Літаки буде закуплено в межах угоди про довгострокове укріплення обороноздатності України

Україна замовить у Франції сотню винищувачів Rafale. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента Володимира Зеленського у коментарі телеканалу LCI.

Угода, розрахована «на десятирічний період», передбачає можливі майбутні контракти на «придбання Україною нового французького оборонного обладнання»: «близько 100 Rafale з відповідним озброєнням», а також іншого озброєння, включаючи систему ППО нового покоління Samp-T, яка наразі розробляється, радіолокаційні системи та безпілотні літальні апарати.

Dassault Rafale – французький багатоцільовий винищувач четвертого покоління, розроблений компанією Dassault Aviation. Перший політ відбувся 4 липня 1986 року. З 2000 року винищувач перебуває на озброєнні Повітряних сил, а його палубний варіант Rafale M є основним бойовим літаком Військово-морського флоту Франції. Rafale також постачається на експорт і використовується повітряними силами Греції, Єгипту, Індії, Катару та Хорватії.

Технічні характеристики (типовий варіант серії F3/F3-R)

  • Довжина – 15,30 м.
  • Розмах крила – 10,90 м.
  • Висота – 5,30 м.
  • Порожня вага – 10 т.
  • Максимальна злітна вага – 24,5 т.
  • Корисне навантаження (зовнішня зброя/паливо) – 9,5 т.
  • Максимальна швидкість – Mach 1,8 (~1 900 км/год).
  • Практична стеля – 15 000 м (50 000+ футів).
  • Двигуни два Snecma M88 (або модифікації).

Основні особливості та системи

  • Архітектура: літак має сучасну авіоніку, цифрові системи управління (fly-by-wire), система об’єднання даних (data fusion) між сенсорами.  ￼
  • Радіолокаційна та електронна система захисту: зокрема система самооборони SPECTRA, яка забезпечує захист від ракет, РЕБ-загроз тощо.  ￼
  • Багатофункціональність: можливість не лише повітряного бою, але й ударів по наземних і морських цілях.  ￼
  • Модифікації: існує кілька модифікацій (одно- та двомісні варіанти, палубний варіант для авіаносців).  ￼

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський та французький лідер Еммануель Макрон підписали угоду про довгострокове укріплення обороноздатності України. Емманюель Макрон заявив, що мета угоди – «залучити французьку оборонну промисловість на службу захисту України» та забезпечити необхідні системи для протидії російській агресії.

За даними Reuters, домовленості включають:

  • надання Україні багатоцільових винищувачів Rafale, частково з французьких запасів і частково в рамках довгострокового плану;
  • угоду на 10 років для розвитку авіаційного флоту до 250 літаків (включно з F-16 та Gripen);
  • постачання систем ППО Samp/T, ракет і антидронових засобів.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Франції.

Читайте також:

Теги: Франція військова техніка Володимир Зеленський винищувач

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ракета Tomahawk
США не відкидають передачу Україні ракет Tomahawk, але є нюанс – Axios
22 жовтня, 22:24
Зеленський переконаний, Путін «справді боїться», що США можуть надати Україні далекобійні ракети
Зеленський сподівається, що США все-таки передадуть Україні Tomahawk
18 жовтня, 20:27
Зеленський: Українсько-данська оборонна співпраця є взірцем за деякими напрямами
Президент анонсував багато зустрічей і перемовин у Європі цього тижня
20 жовтня, 18:01
Президент доручив забезпечити невідкладно 100% фінансування для імпорту газу
Сто днів роботи нового Кабміну. Зеленський провів нараду з урядовцями
28 жовтня, 18:20
Президент назвав кількість росіян, які потрапили в полон у 2025 році
Скільки росіян потрапило в полон у 2025 році. Свіжі дані від Зеленського
28 жовтня, 13:17
Saab планує завод у Україні для виробництва літаків Gripen
Виробництво винищувачів в Україні: шведський виробник заявив про амбітні плани
27 жовтня, 12:19
Зеленський: Цілі в терористів незмінні: звичайне життя, житлові будинки, наша енергетика, інфраструктура
Зеленський розповів про ракетний удар по Дніпру – є загиблий та поранені
8 листопада, 10:28
Глава держави: «Кожен, хто будував «схеми» повинен отримати чітку процесуальну відповідь»
Зеленський про операцію «Мідас»: Вироки мають бути
10 листопада, 20:19
Україна першою захистить інфраструктуру «Стіною дронів»
Україна першою у світі захищатиме цивільну інфраструктуру «Стіною дронів»: деталі
14 листопада, 19:26

Політика

Україна замовить 100 французьких винищувачів Rafale
Україна замовить 100 французьких винищувачів Rafale
Уряд затвердив план оновлення наглядових рад та виконавчих органів держкомпаній
Уряд затвердив план оновлення наглядових рад та виконавчих органів держкомпаній
Зеленський та Макрон підписали угоду для посилення України
Зеленський та Макрон підписали угоду для посилення України
Зеленський прибув у Францію
Зеленський прибув у Францію
АРМА розпочала масштабний аудит
АРМА розпочала масштабний аудит
Зеленський привітав працівників радіо, телебачення та зв’язку
Зеленський привітав працівників радіо, телебачення та зв’язку

Новини

В Україні хмарно: погода на 17 листопада
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 16 листопада
Вчора, 06:01
Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
14 листопада, 05:38
Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
12 листопада, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
11 листопада, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua