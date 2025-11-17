Україна замовить 100 французьких винищувачів Rafale

Літаки буде закуплено в межах угоди про довгострокове укріплення обороноздатності України

Україна замовить у Франції сотню винищувачів Rafale. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента Володимира Зеленського у коментарі телеканалу LCI.

Угода, розрахована «на десятирічний період», передбачає можливі майбутні контракти на «придбання Україною нового французького оборонного обладнання»: «близько 100 Rafale з відповідним озброєнням», а також іншого озброєння, включаючи систему ППО нового покоління Samp-T, яка наразі розробляється, радіолокаційні системи та безпілотні літальні апарати.

Dassault Rafale – французький багатоцільовий винищувач четвертого покоління, розроблений компанією Dassault Aviation. Перший політ відбувся 4 липня 1986 року. З 2000 року винищувач перебуває на озброєнні Повітряних сил, а його палубний варіант Rafale M є основним бойовим літаком Військово-морського флоту Франції. Rafale також постачається на експорт і використовується повітряними силами Греції, Єгипту, Індії, Катару та Хорватії.

Технічні характеристики (типовий варіант серії F3/F3-R)

Довжина – 15,30 м.

– 15,30 м. Розмах крила – 10,90 м.

– 10,90 м. Висота – 5,30 м.

– 5,30 м. Порожня вага – 10 т.

– 10 т. Максимальна злітна вага – 24,5 т.

– 24,5 т. Корисне навантаження (зовнішня зброя/паливо) – 9,5 т.

(зовнішня зброя/паливо) – 9,5 т. Максимальна швидкість – Mach 1,8 (~1 900 км/год).

– Mach 1,8 (~1 900 км/год). Практична стеля – 15 000 м (50 000+ футів).

– 15 000 м (50 000+ футів). Двигуни два Snecma M88 (або модифікації).

Основні особливості та системи

Архітектура : літак має сучасну авіоніку, цифрові системи управління (fly-by-wire), система об’єднання даних (data fusion) між сенсорами. ￼

: літак має сучасну авіоніку, цифрові системи управління (fly-by-wire), система об’єднання даних (data fusion) між сенсорами. ￼ Радіолокаційна та електронна система захисту : зокрема система самооборони SPECTRA, яка забезпечує захист від ракет, РЕБ-загроз тощо. ￼

: зокрема система самооборони SPECTRA, яка забезпечує захист від ракет, РЕБ-загроз тощо. ￼ Багатофункціональність : можливість не лише повітряного бою, але й ударів по наземних і морських цілях. ￼

: можливість не лише повітряного бою, але й ударів по наземних і морських цілях. ￼ Модифікації: існує кілька модифікацій (одно- та двомісні варіанти, палубний варіант для авіаносців). ￼

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський та французький лідер Еммануель Макрон підписали угоду про довгострокове укріплення обороноздатності України. Емманюель Макрон заявив, що мета угоди – «залучити французьку оборонну промисловість на службу захисту України» та забезпечити необхідні системи для протидії російській агресії.

За даними Reuters, домовленості включають:

надання Україні багатоцільових винищувачів Rafale, частково з французьких запасів і частково в рамках довгострокового плану;

угоду на 10 років для розвитку авіаційного флоту до 250 літаків (включно з F-16 та Gripen);

постачання систем ППО Samp/T, ракет і антидронових засобів.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Франції.