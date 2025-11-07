Зеленський запросив президента Румунії приїхати до України

Під час розмови ішлося про оборонну співпрацю

Сьогодні, 7 листопада, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з лідером Румунії Нікушором Даном. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

Глава держави поінформував про актуальну дипломатичну ситуацію та постійні російські удари. Росія продовжує відкидати дипломатію, і лідери обговорили, які спільні кроки можуть повернути росіян до реальності. Володимир Зеленський і Нікушор Дан говорили про подальшу оборонну допомогу Україні, потреби в посиленні ППО та важливість ініціативи PURL.

Також під час розмови ішлося про оборонну співпрацю, зокрема про спроможності й засоби, які Україна готова експортувати до Румунії, та спільні проєкти в межах ініціативи SAFE. Україна та Румунія мають хороший потенціал для партнерства й однаково зацікавлені в його реалізації.

Глава держави запросив президента Румунії відвідати Україну, команди працюватимуть над підготовкою візиту для досягнення практичних результатів.

Нагадаємо, у серпні президент Румунії Нікушор Дан після розмови з українським колегою Володимиром Зеленським анонсував свій візит до Києва. «Я прийняв запрошення президента Зеленського відвідати Київ цієї осені», – повідомив Дан.