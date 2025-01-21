Чим запам'ятається інавгурація Трампа 2025 року?

Тезово про інавгурацію Трампа

Дві «бомби», завдяки яким залишиться в історії ця інавгурація – шляпа Меланії і обкурений Маск.

Власне сам головний персонаж цієї церемонії – Дональд Трамп, який став 47-м Президентом США – залишився лише на третьому місці. Але він все одно щасливий. Він взяв реванш. Він повернувся, майже як Термінатор. Судячи по його промові, він і збирається бути Термінатором, в політичному сенсі, звісно. Правда, одночасно він збирається бути і миротворцем, припинити всі війни у світі. Дай бог, щоб йому вдалося припинити хоча б російську війну проти України. І бажано не за наш рахунок.

Деякі українські коментатори сумують, що Трамп жодного разу не згадав про Україну. А може це і на краще? Думаю, що в Канаді, Данії, Гренландії, та і в деяких інших країнах навіть радіють, що Трамп їх не згадав у своїй промові. А хтось вже жадає, щоб Трамп зробив Америку великою десь на Марсі. Тим більше, що для Трампа це вже нове яскраве гасло – «на Марс!» Ілон Маск, схоже, вже туди відлітає в якійсь свій таємний спосіб. На інавгурації це було дуже помітно.

Інавгураційна промова Трампа навряд залишиться в історії. Це явно не шедевр ораторського і спічрайтерського мистецтва. Але свої пріоритети Трамп чітко визначив.

В Штатах явно запланована консервативно-популістська контрреволюція. Не знаю, чи чув колись Дональд Трамп висловлювання Сталіна - «жить стало лучше, жить стало веселее» (мовою орігіналу).

Жити краще Трамп американцям вже пообіцяв. Як у нього з цим вийде – побачимо. Але точно при президентстві Трампа стане веселіше (що показала і його інавгурація). От тільки весело буде не всім.