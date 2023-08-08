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Жартівливий акаунт очільниці МЗС Німеччини зібрав тисячі фанів, але вона не в захваті

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Жартівливий акаунт очільниці МЗС Німеччини зібрав тисячі фанів, але вона не в захваті
Анналена Бербок отримала новий гумористичний аккаунт у соцмережі
фото з відкритих джерел

Німецька політикиня опинилась у центрі Twitter/X скандалу 

Невідомі створили в Twitter/X жартівливий, пародійний обліковий запис очільниці МЗС Німеччини Анналени Бербок. Про це пише видання Bild.

На її офіційну сторінку підписано понад 600 тис. осіб, на фейкову – близько 57 тис. Однак деякі жартівливі пости набирають більше лайків та ріпостів, ніж реальні. Наприклад, там часто висміюють помилки Бербок в англійській мові та її слова про феміністську зовнішню політику.

Жартівливий акаунт очільниці МЗС Німеччини зібрав тисячі фанів, але вона не в захваті фото 1

Як заявили Bild у МЗС ФРН, загалом там вважають, що у демократичній системі будь-який публічний політик може стати об'єктом пародії. Але деколи це створює зовнішньополітичні ризики. Наприклад, нещодавно фейковий акаунт Бербок ретвітнув одного з політиків Нігеру під час путчу і написав короткий коментар французькою. У МЗС ФРН вважають, що цей текст «за швидкого читання міг бути не всіма розпізнаний як фейк» і був опублікований «у розпал небезпечної кризи». Міністерство звернулося зі скаргою до Twitter/X. Пародійний аккаунт на якийсь час заблокували, а потім відновили, знявши синю галочку справжності і змінивши ім'я. Тепер він називається Außenministerin Parody Annalena Baerbock.

Нагадаємо, це не перший скандал із Бербок за останній час. Німецьке суспільство нещодавно шокувала новина, що очільниця МЗС ФРН Анналена Бербок витрачає близько дев'яти тисяч євро на день на послуги стиліста.

У публікації Bild наголошувалось, що у 2022 році Бербок стала найдорожчим міністром в уряді Німеччини. Автори розкрили її витрати та зазначили, що їй виділили 136 тисяч євро.

«Піонер «феміністської зовнішньої політики» платила своєму візажисту фіксовану ставку у розмірі 8925 євро (включно з ПДВ) за робочий день», – зазначено в статті.

Лише за перше півріччя витрати на перукарів, візажистів, косметологів та фотографів у федеральних міністерствах досягли майже півмільйона євро. Конституційний юрист Крістіан Хіллгрубер назвав ці витрати «юридично сумнівними» та «політично потворними». Він упевнений, що владі слід менше фокусуватися на зовнішніх чинниках і більше – на формі та змісті своєї діяльності.

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Теги: скандал послуги Анналена Бербок

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