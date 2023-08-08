Жартівливий акаунт очільниці МЗС Німеччини зібрав тисячі фанів, але вона не в захваті

Німецька політикиня опинилась у центрі Twitter/X скандалу

Невідомі створили в Twitter/X жартівливий, пародійний обліковий запис очільниці МЗС Німеччини Анналени Бербок. Про це пише видання Bild.

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На її офіційну сторінку підписано понад 600 тис. осіб, на фейкову – близько 57 тис. Однак деякі жартівливі пости набирають більше лайків та ріпостів, ніж реальні. Наприклад, там часто висміюють помилки Бербок в англійській мові та її слова про феміністську зовнішню політику.

Як заявили Bild у МЗС ФРН, загалом там вважають, що у демократичній системі будь-який публічний політик може стати об'єктом пародії. Але деколи це створює зовнішньополітичні ризики. Наприклад, нещодавно фейковий акаунт Бербок ретвітнув одного з політиків Нігеру під час путчу і написав короткий коментар французькою. У МЗС ФРН вважають, що цей текст «за швидкого читання міг бути не всіма розпізнаний як фейк» і був опублікований «у розпал небезпечної кризи». Міністерство звернулося зі скаргою до Twitter/X. Пародійний аккаунт на якийсь час заблокували, а потім відновили, знявши синю галочку справжності і змінивши ім'я. Тепер він називається Außenministerin Parody Annalena Baerbock.

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Нагадаємо, це не перший скандал із Бербок за останній час. Німецьке суспільство нещодавно шокувала новина, що очільниця МЗС ФРН Анналена Бербок витрачає близько дев'яти тисяч євро на день на послуги стиліста.

У публікації Bild наголошувалось, що у 2022 році Бербок стала найдорожчим міністром в уряді Німеччини. Автори розкрили її витрати та зазначили, що їй виділили 136 тисяч євро.

«Піонер «феміністської зовнішньої політики» платила своєму візажисту фіксовану ставку у розмірі 8925 євро (включно з ПДВ) за робочий день», – зазначено в статті.

Лише за перше півріччя витрати на перукарів, візажистів, косметологів та фотографів у федеральних міністерствах досягли майже півмільйона євро. Конституційний юрист Крістіан Хіллгрубер назвав ці витрати «юридично сумнівними» та «політично потворними». Він упевнений, що владі слід менше фокусуватися на зовнішніх чинниках і більше – на формі та змісті своєї діяльності.