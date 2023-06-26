«Зрозумійте позицію цієї країни». Глава МЗС Німеччини закликала ПАР підтримати Україну

Бербок висловила впевненість, що кожна країна має вирішити для себе, чи хоче вона дозволити стати нормою таким діям, які чинить Росія

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) перед візитом до Південно-Африканської Республіки (ПАР) закликала громадян цієї країни зрозуміти позицію України, яка захищається від російського вторгнення. Про це повідомляє DW.

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Зазначається, що у гостьовому коментарі, опублікованому газетою Sunday Times у Преторії в неділю, 25 червня, Анналена Бербок назвала важливим голос ПАР на міжнародній арені та нагадала про колишнього президента цієї країни та лауреата Нобелівської премії миру Нельсона Манделу, а також правозахисника Десмонда Туту.

«Якщо країна Мандели та Десмонда Туту виступає проти несправедливості, світ дослухається», - наголосила вона.

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За словами Бербок, вона розуміє, що південноафриканці, які живуть за дев'ять тисяч кілометрів, не хочуть втручатися і розбиратися у воєнному конфлікті РФ проти України. «Але я хочу закликати кожного поставити собі питання: якої реакції я б очікував від міжнародної спільноти, якби ця війна розгорталася б у мене по сусідству?» - написала очільниця МЗС Німеччини.

Вона висловила впевненість, що кожна країна має вирішити для себе, чи хоче вона дозволити стати нормою таким діям, які чинить Росія. «Я не думаю, що це могло б бути на користь будь-якої країни», - додала Бербок.

Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін намагався переконати африканську делегацію, яка зараз перебуває у Росії з візитом, у логічності війни проти України, та дотриманні міжнародного права і статуту ООН.

Раніше Глава МЗС Німеччини назвала ключову вимогу для вступу України в ЄС. Вона вважає, що Україна повинна покласти край 30-річному кумівству і корупції, щоб стати членом Європейського Союзу.