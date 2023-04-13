Життя британців опинилося під загрозою через витік документів Пентагону – Times

Британські чиновники, військові та розвідники не виключають появи нових секретних документів

Життя британських громадян опинилися під загрозою внаслідок витоку даних Пентагону. Про це пише газета Times із посиланням на голову комітету з оборони Палати громад британського парламенту.

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Раніше ЗМІ повідомляли про витік документа, у якому стверджувалося, що до 50 співробітників британського спецназу було направлено в Україну разом із іншими західними спецпідрозділами. У документі не зазначено, де знаходяться ці сили та чим вони займаються.

«Значна частина змісту цих звітів є неправдою, маніпуляцією, або тим, і іншим, – цитує Times представника міністерства оборони Британії. – Ми настійно рекомендуємо нікому не приймати ці твердження за чисту монету».

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Поки Пентагон намагається з'ясувати джерело масового витоку секретних даних, британські чиновники, військові та розвідники не виключають появи нових документів.

«Пентагон сам не знає, що ще може з'явитися, – сказало Times джерело в органах безпеки. – Це дійсно викликає занепокоєння, і може бути ще більше викриттів, перш ніж їм вдасться закрити цю тему».

Колишній командир спецназу, а нині член британського парламенту від Лейбористської партії Ден Джарвіс сказав виданню, що подібні операції за участю британського спецназу, як правило, оповиті таємницею.

«Будь-яка компрометація секретних матеріалів, що стосуються їх дислокації чи чисельності, є не тільки політично незручною, а й невигідною у військовому відношенні. Це ризикує поставити під загрозу безпеку та ефективність цих операцій і може наражати на ризик життя людей», – сказав він.

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Раніше зі злітих у мережу секретних документів Пентагону стало відомо, що наприкінці зими – на по початку весни в Україні перебували 50 бійців сил спеціального призначення Великої Британії.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов відреагував на витік секретних документів Пентагону, зокрема щодо України.