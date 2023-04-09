Головна Світ Політика
search button user button menu button

Витік секретних документів: США можуть шпигувати за керівництвом України – NYT

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Витік секретних документів: США можуть шпигувати за керівництвом України – NYT
Витік секретних даних може негативно вплинути на можливість США збирати інформацію в Росії
Фото: U.S. Department of Defense

Американці попереджають українців про російські удари і навіть конкретні цілі

Витік секретної інформації Пентагону свідчить про те, що США, схоже, шпигують не лише за Росією, але й за вищим політичним та військовим керівництвом України, щоб краще знати про військові плани Києва. Про це пише New York Times із посиланням на джерела.

Видання зазначає, що США все-таки мають більш чітке уявлення про російські військові операції, аніж про українські плани. Витік інформації свідчить про те, що американці розуміють виснаження російської армії, а також попереджають українців про російські удари і навіть конкретні цілі.

Зокрема, як ідеться в документах, США проникнули майже до кожного російського безпекового відомства. Так, в одному з них росіяни обговорюють свої плани щодо протидії танкам, які країни НАТО надають Україні.

Джерела видання вважають, що занадто рано говорити про масштаби шкоди витоку інформації, але якщо Росія зможе дізнатися, як Сполучені Штати збирають дані, і перекрити цей потік, це може вплинути на перебіг бойових дій в Україні.

Крім того, витік ускладнив відносини США з деякими союзниками, викликавши сумніви у здатності зберігати таємну інформацію, стверджують журналісти.

Раніше The New York Times із посиланням на джерела в Білому домі повідомляв, що у соцмережах з'явилися засекречені військові документи, що детально описують плани США та НАТО щодо розбудови української армії перед запланованим контрнаступом. Видання пише, що Пентагон уже розслідує, хто міг стояти за витоком документів.

За даними США, до «зливу» секретних документів Пентагону про війну в Україні, ймовірно, причетна Росія або проросійські елементи.

В Офісі президента заявили, що недавній злив секретних планів США та НАТО щодо українського контрнаступу є фотошопом.

До слова, 7 квітня в соцмережах з'явилася нова порція американських секретних документів щодо України, Близького Сходу та Китаю.

Теги: росія документи Пентагон Україна війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Люди відстояли своє рішення про перехід храму до ПЦУ
У найбільшому храмі Шепетівки відбулося перше богослужіння українською
Вчора, 21:30
Українські війська залишаються в західній частині Бахмута
«Вагнерівці», ймовірно, просунулися в центр Бахмута. Аналітики ISW оцінили ситуацію
4 квiтня, 08:58
Акторка Наталія Бабенко, яка вже більше року без роботи: Таксуючи, залізла в мінус
Акторка Наталія Бабенко, яка вже більше року без роботи: Таксуючи, залізла в мінус
3 квiтня, 20:15

Політика

Витік секретних документів: США можуть шпигувати за керівництвом України – NYT
Витік секретних документів: США можуть шпигувати за керівництвом України – NYT
Китай під час навчань відпрацьовував оточення Тайваню (фото)
Китай під час навчань відпрацьовував оточення Тайваню (фото)
Контрнаступ буде важким для України: американський генерал назвав дві причини
Контрнаступ буде важким для України: американський генерал назвав дві причини
Румунські винищувачі F-16 перехопили російські літаки в зоні відповідальності НАТО
Румунські винищувачі F-16 перехопили російські літаки в зоні відповідальності НАТО
Китай почав військові навчання довкола Тайваню. Як відреагували США
Китай почав військові навчання довкола Тайваню. Як відреагували США
Через свою агресію Росія програла вибори до трьох органів ООН
Через свою агресію Росія програла вибори до трьох органів ООН

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
16K
Мовний скандал в ірпінському виші: реакція міністра освіти
12K
Українці можуть частково оплачувати комунальні послуги: деталі
11K
Вчені виявили давні тексти Євангелія: чим цікава знахідка (фото)
7949
У Криму чергова «бавовна»: в Феодосії паніка
6768
Онуфрій визнав, що має російське громадянство та пояснив, чому не відмовився від нього
6077
У мережі з’явилася нова порція секретних документів США

Новини

Під Бахмутом і Мар’їнкою жорстокі бої: ЗСУ відбили понад 35 атак
Вчора, 06:44
У Маріуполі катастрофічно не вистачає лікарів – мерія
Вчора, 04:43
Міноборони назвало фактор, що пришвидшить процес розмінування України
Вчора, 02:35
Окупанти вбили червонокнижних тварин у заповіднику Асканія-Нова (фото)
Вчора, 01:14
В Ізраїлі відбувся теракт: є постраждалі і жертва (відео)
Вчора, 00:48
Засідання Ставки і нові санкції. Звернення Зеленського
Вчора, 00:02

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту