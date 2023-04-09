Витік секретних документів: США можуть шпигувати за керівництвом України – NYT

Витік секретних даних може негативно вплинути на можливість США збирати інформацію в Росії

Американці попереджають українців про російські удари і навіть конкретні цілі

Витік секретної інформації Пентагону свідчить про те, що США, схоже, шпигують не лише за Росією, але й за вищим політичним та військовим керівництвом України, щоб краще знати про військові плани Києва. Про це пише New York Times із посиланням на джерела.

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Видання зазначає, що США все-таки мають більш чітке уявлення про російські військові операції, аніж про українські плани. Витік інформації свідчить про те, що американці розуміють виснаження російської армії, а також попереджають українців про російські удари і навіть конкретні цілі.

Зокрема, як ідеться в документах, США проникнули майже до кожного російського безпекового відомства. Так, в одному з них росіяни обговорюють свої плани щодо протидії танкам, які країни НАТО надають Україні.

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Джерела видання вважають, що занадто рано говорити про масштаби шкоди витоку інформації, але якщо Росія зможе дізнатися, як Сполучені Штати збирають дані, і перекрити цей потік, це може вплинути на перебіг бойових дій в Україні.

Крім того, витік ускладнив відносини США з деякими союзниками, викликавши сумніви у здатності зберігати таємну інформацію, стверджують журналісти.

Раніше The New York Times із посиланням на джерела в Білому домі повідомляв, що у соцмережах з'явилися засекречені військові документи, що детально описують плани США та НАТО щодо розбудови української армії перед запланованим контрнаступом. Видання пише, що Пентагон уже розслідує, хто міг стояти за витоком документів.

За даними США, до «зливу» секретних документів Пентагону про війну в Україні, ймовірно, причетна Росія або проросійські елементи.

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В Офісі президента заявили, що недавній злив секретних планів США та НАТО щодо українського контрнаступу є фотошопом.

До слова, 7 квітня в соцмережах з'явилася нова порція американських секретних документів щодо України, Близького Сходу та Китаю.