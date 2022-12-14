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Найбільший банк Данії допомагав росіянам отримати доступ до фінсистеми США

Юрій Лящук
glavcom.ua
Найбільший банк Данії допомагав росіянам отримати доступ до фінсистеми США
Найбільший банк Данії навмисно знехтував законами США
фото з відкритих джерел

Банк потай переказував гроші від клієнтів з «високим ризиком» у РФ та інших країнах у фінансову систему США

Найбільший банк Данії Danske Bank визнав себе винним у шахрайстві проти банків Сполучених Штатів Америки, зокрема у проведенні багатомільярдної схеми доступу до американської фінансової системи. Про це повідомляє офіційний сайт міністерства юстиції США.

Danske Bank погодився 13 грудня виплатити компенсацію у розмірі $2 млрд, щоб завершити розслідування.

Згідно з судовими документами, цей банк потай переказував гроші від клієнтів з «високим ризиком» у РФ та інших країнах у фінансову систему США. Через дії Danske Bank такі клієнти змогли отримати доступ до американських банків, які опрацювали від їхнього імені $160 млрд.

«Протягом багатьох років Danske Bank брехав і обманював банки США, щоб перекачувати мільярди доларів підозрілих і злочинних коштів через фінансову систему США. При цьому Danske Bank, найбільший банк у Данії, навмисно знехтував законами США, про які йому добре відомо, сприяв відмиванню злочинних і підозрілих доходів через Сполучені Штати та поставив під загрозу фінансову мережу США», – заявив прокурор США Деміен Вільямс.

Він також зазначив, що Danske Bank наразі притягнутий до відповідальності за багаторічну злочинну поведінку, визнав свою провину, буде позбавлений понад $2 млрд, а також запровадить та підтримуватиме оновлену програму дотримання вимог та заходи щодо боротьби з відмиванням грошей.

«Банки та інші фінансові установи по всьому світу повинні прислухатися до цього повідомлення: якщо ви хочете використати фінансову систему США, ви повинні грати за правилами. Якщо ви цього не зробите, ми притягнемо вас до відповідальності», – наголошує прокурор.

За словами заступника генерального прокурора Лізи О. Монако, заява Danske Bank 13 грудня про визнання провини та штраф демонструють, що Мін'юст США «затято захищатиме цілісність фінансової системи» Штатів від брудних іноземних грошей – як російських, так і інших.

Згідно зі визнанням та судовими документами, у період з 2008 по 2016 рік Danske Bank пропонував банківські послуги через свою філію в Естонії Danske Bank Estonia. Він мав прибуткову бізнес-лінію з обслуговування клієнтів-нерезидентів, відому як NRP. Danske Bank Estonia залучив клієнтів NRP тим, що вони могли переказувати великі суми грошей через цей банк практично без нагляду. Співробітники Danske Bank в Естонії почали змову з клієнтами NRP, щоб приховати справжній характер своїх транзакцій, у тому числі за допомогою підставних компаній, які приховували фактичне володіння коштами.

Доступ до фінансової системи США через банки США мав вирішальне значення для Danske Bank та його клієнтів NRP, які покладалися на доступ до банків США для обробки транзакцій у доларах, зазначається у повідомленні Мін'юсту США.

Щоб завершити розслідування, Danske Bank визнав себе винним за одним пунктом звинувачення у змові з метою скоєння банківського шахрайства. Згідно з умовами угоди про визнання вини, компанія погодилася на кримінальну конфіскацію $2,059 млрд. Danske Bank також ухвалить окремі кримінальні або цивільні рішення з місцевою та іноземною владою, і Департамент зарахує близько $850 млн у платежі, які банк робить Комісії з цінних паперів та бірж (SEC) та данської влади.

Раніше повідомлялось, що Російська влада підготувала список заходів у відповідь на введення стелі нафтових цін, яка експортується з РФ.

Нагадаємо, за повідомленням Bloomberg, через санкції Росія втратила європейський ринок нафти. Також після заборони Європейського Союзу на імпорт російської сирої нафти морем, що набула чинності 5 грудня, Російські нафтові компанії різко збільшили об’єми експорту нафти до країн Азії. 

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Теги: росія США банк росіяни

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