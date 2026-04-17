Словаччина подасть до суду на ЄС через заборону російського газу

Словацький уряд турбує той факт, що ЄС ухвалив заборону кваліфікованою більшістю, а не одноголосно

Премʼєр-міністр Словаччини заявив, що Братислава найближчими днями подасть судовий позов, де оскаржуватиме рішення ЄС про заборону імпорту російського газу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Як розповів глава словацького уряду, позов буде подано до Суду ЄС. Він також розкритикував процедуру прийняття цього регламенту. «На думку уряду Словаччини, це є явним порушенням усіх принципів, на яких ґрунтуються договори ЄС», – каже Фіцо.

Словацький прем’єр заявив, що санкційні рішення та питання зовнішньої політики мають ухвалюватися одноголосно. Угорщина вже подала позов проти заборони, а Словаччина раніше заявляла, що зробить те саме. Фіцо зазначив, що уряд подасть свій позов до 27 квітня.

Варто зазначити, що і Угорщина, і Словаччина продовжують отримувати російський газ, попри зусилля ЄС, спрямовані на те, щоб позбавитись залежності від російських енергоносіїв та скоротити фінансування війни РФ проти України. Заборона на імпорт російського газу була схвалена значною більшістю країн, що дозволило ЄС подолати спротив Словаччини та Угорщини під час ухвалення цього рішення.

Нагадаємо, Словаччина готова заблокувати ухвалення 20-го пакета санкцій ЄС проти Росії, якщо не отримає гарантій відновлення роботи нафтопроводу «Дружба». Водночас Братислава не проти кредиту Україні на 90 млрд євро.

До слова, переможець парламентських виборів Угорщини Петер Мадяр заявив, що Будапешт готовий розблокувати кредит Україні від ЄС за умови відновлення постачання нафти трубопроводом «Дружба». За словами Мадяра, ключовим фактором для зміни позиції Угорщини є відновлення стабільного транзиту нафти через цей маршрут.

Як повідомлялося, перший транш військової допомоги Україні в межах кредиту ЄС на 90 млрд євро буде спрямовано на закупівлю дронів українського виробництва.