Прем’єр Словаччини опинився під підозрою у держзраді: деталі

Справу відкрили після звернення опозиції та підтримки тисяч громадян

У Словаччині правоохоронці відкрили кримінальне провадження проти прем’єр-міністра Роберта Фіцо за підозрою у державній зраді та інших тяжких злочинах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням заяву лідера опозиційної партії SaS Браніслава Гролінга.

За його словами, підставою для відкриття справи стала кримінальна заява, ініційована опозицією та підтримана тисячами громадян.

Справу вже передали з Генеральної прокуратури до поліції для проведення розслідування. Опозиція звинувачує очільника уряду не лише у державній зраді, а й у зловживанні владою, злочинах проти людяності та причетності до тероризму.

«Я переконаний, що Фіцо підозрюється у скоєнні тяжких злочинів, тому ціную те, що і прокуратура, і поліція діють у цьому питанні та не замовчують його», – заявив Гролінг.

За його словами, кримінальна скарга пов’язана, зокрема, з діями Фіцо у сфері енергетичної політики, включаючи ініціативи щодо припинення постачання аварійної електроенергії в Україну.

Гролінг також наголосив, що ця справа стала безпрецедентною за масштабом підтримки. «Окрім моїх колег із SaS, до цієї кримінальної заяви приєдналися понад 13 000 осіб, що робить її найбільшою кримінальною заявою в історії», – зазначив він.

Раніше у Словаччині зібрали необхідні 350 тисяч підписів для оголошення референдуму про дострокові парламентські вибори. За інформацією видання, збір підписів організувала партія «Демократи». У партії заявили, що планують до кінця лютого зібрати ще кілька тисяч підписів як резерв, після чого передати документи президентові Петеру Пеллегріні.