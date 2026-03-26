Прем’єр Словаччини опинився під підозрою у держзраді: деталі

Єгор Голівець
Єгор Голівець
Прем’єр Словаччини опинився під підозрою у держзраді: деталі
Проти прем’єра Словаччини відкрили справу
фото: AP

Справу відкрили після звернення опозиції та підтримки тисяч громадян

У Словаччині правоохоронці відкрили кримінальне провадження проти прем’єр-міністра Роберта Фіцо за підозрою у державній зраді та інших тяжких злочинах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням заяву лідера опозиційної партії SaS Браніслава Гролінга.

За його словами, підставою для відкриття справи стала кримінальна заява, ініційована опозицією та підтримана тисячами громадян.

Справу вже передали з Генеральної прокуратури до поліції для проведення розслідування. Опозиція звинувачує очільника уряду не лише у державній зраді, а й у зловживанні владою, злочинах проти людяності та причетності до тероризму.

«Я переконаний, що Фіцо підозрюється у скоєнні тяжких злочинів, тому ціную те, що і прокуратура, і поліція діють у цьому питанні та не замовчують його», – заявив Гролінг.

За його словами, кримінальна скарга пов’язана, зокрема, з діями Фіцо у сфері енергетичної політики, включаючи ініціативи щодо припинення постачання аварійної електроенергії в Україну.

Гролінг також наголосив, що ця справа стала безпрецедентною за масштабом підтримки. «Окрім моїх колег із SaS, до цієї кримінальної заяви приєдналися понад 13 000 осіб, що робить її найбільшою кримінальною заявою в історії», – зазначив він.

Раніше у Словаччині зібрали необхідні 350 тисяч підписів для оголошення референдуму про дострокові парламентські вибори. За інформацією видання, збір підписів організувала партія «Демократи». У партії заявили, що планують до кінця лютого зібрати ще кілька тисяч підписів як резерв, після чого передати документи президентові Петеру Пеллегріні.

 

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

