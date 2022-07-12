ЗМІ розповіли про зв'язок Медведчука з консорціумом, який виготовляє паспорти

Медведчук через трастові схеми мав 20% частку в ЄДАПСі

Підозрюваний у державній зраді нардеп Віктор Медведчук може досі мати частку в скандальному консорціумі ЄДАПС, який довгий час монополізував сферу захищеного друку в Україні. Про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info.

Як зазначається у матеріалі, журналісти отримали копії внутрішніх документів з комп’ютера соратника Медведчука стосовно структури його активів. Зокрема, там згадується і про частку кума Путіна у консорціумі ЄДАПС.

За даними розслідувачів, Медведчук отримав частку в консорціумі ЄДАПС через ланцюг фірм STAPRELA HOLDINGS (Кіпр) – FOILS OVERSEAS (Невіс) – ТRUSТСОR OVERSEAS (Невіс), які контролюються його дружиною Оксаною Марченко.

Як відомо, ЄДАПС користувався прихильністю українських чиновників у 2004 році, коли Віктор Медведчук очолював Адміністрацію президента Леоніда Кучми. Тоді ЄДАПС став монополістом у сфері виготовлення паспортів, водійських посвідчень, акцизних марок та інших документів.

Раніше у ЗМІ була інформація, що Медведчук може стояти за компанією «Голографія», з якої починався консорціум ЄДАПС. Вона ще у 2001 році отримала від держави право розробляти і продавати голографічний захист державним органам.

В отриманих Bihus.Info документах йдеться про те, що Медведчук через трастові схеми мав 20% частку в ЄДАПСі. Журналісти наголошують, що структура власності компаній, які утворили консорціум ЄДАПС, не дозволяє перевірити, чи є вказані у схемі фірми Медведчука-Марченко серед бенефіціарів консорціуму зараз. Однак точно можна говорити, що всі три фірми (STAPRELA HOLDINGS, FOILS OVERSEAS, ТRUSТСОRE OVERSEAS) Медведчук задекларував у 2019 і 2020 рр., коли став народним депутатом України.

Як відомо, Єдина державна автоматизована паспортна система (ЄДАПС) – консорціум, який займався виробництвом ідентифікаційних документів та інформаційних систем. Було засновано у Києві 2004 року 8 компаніями-членами, які працювали у сфері захищеного друку та інформаційних технологій. У грудні 2016 року консорціум було розформовано у зв'язку з тим, що він із самого початку був тимчасовим об'єднанням компаній. Повернувся до держзамовлень 2021 року.

Крім того, отримані редакцією документи допомогли підтвердити наявність раніше часток Медведчука в українських газовидобувних компаніях «Нафтогазвидобування» та «Укрнафтобуріння».

Також є документальне підтвердження того, що у 2004 році кіпрська компанія з декларації Медведчука LENDRINO COMMERCIAL претендувала на частку в металургійному гіганті «Криворіжсталь».

Підприємство відправили на приватизацію за президентства Леоніда Кучми у 2004 році. Тоді ж переможцем приватизаційного конкурсу став консорціум «Інвестиційно-металургійний союз» олігархів Ріната Ахметова і зятя Кучми Віктора Пінчука.

Відповідно до документів з кіпрського реєстру, одразу після оголошення перемоги консорціуму у конкурсі, кіпрська фірма з декларації Медведчука LENDRINO COMMERCIAL спрямувала «Інвестиційно-металургійному союзу» $158 млн в обмін на частку 18.75% в консорціумі.

Нагадаємо, 12 квітня СБУ затримала Віктора Медведчука, коли той намагався втекти з України. Того ж дня президент України Володимир Зеленський запропонував Кремлю обміняти Медведчука.

Відомо, що Личаківський районний суд Львова арештував 154 об’єкти рухомого і нерухомого майна затриманого Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко.

Також правоохоронці вилучили та передали у користування Збройним силам України гелікоптер та літак, якими користувалася родина нардепа, підозрюваного у держзраді, Віктора Медведчука.

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