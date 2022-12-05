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Знову «бавовна»: На аеродромі поблизу Рязані вибух (відео)

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Знову «бавовна»: На аеродромі поблизу Рязані вибух (відео)
Фото ілюстративне

Це вже друга  за добу «бавовна» на російських авіабазах

На російському аеродромі в Рязанській області у ніч проти 5 грудня стався вибух. За версією росіян, спалахнув бензовоз.

Як пишуть пропагандистські Телеграм-канали, внаслідок вибуху на аеродромі загинуло троє людей, ще шестеро  отримали поранення.

На місці вибуху працюють екстрені служби, а тим часом у мережі поширюють відео моменту вибуху. На кадрах видно кілька яскравих спалахів та дим.

Нагадаємо, у Саратовській області, де розташована російська авіаційна база, пролунали вибухи.

Тим часом ЗСУ вдарили по позиціях окупантів у Маріуполі.

Також мер Мелітополя Андрющенко повідомив, що місто перетворилося на артерію з постачання озброєння РФ.

Читайте також: Оборона України. Ситуація в регіонах станом на 5 грудня
Теги: війна росія аеродром вибух

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