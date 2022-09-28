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Брюссель представив новий пакет санкцій проти РФ: подробиці

Надія Клочко
glavcom.ua
Брюссель представив новий пакет санкцій проти РФ: подробиці
До нового пакета санкцій входить обмеження цін на нафту
фото з відкритих джерел

Єврокомісія оприлюднила свої пропозиції щодо нових санкцій

Президентка Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн спільно з головою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем представила новий пакет санкцій спрямований проти Росії. 

Восьмий пакет санкцій міститиме, зокрема, новий список фізичних та юридичних осіб та подальше обмеження торгівлі. Серед ключових моментів, що пропонує новий пакет: заборони на імпорт російської продукції у розмірі 7 млрд євро, додаткові заборони на надання європейських послуг, заборона громадянам ЄС входити в керівні органи російських державних компаній.

Крім того, нові санкції запровадять основу для обмеження цін на нафту.

«Деякі країни, що розвиваються все ще потребують постачання російської нафти за низькими цінами. Це обмеження допоможе скоротити доходи Росії і зберегти стабільність світових енергетичних ринків», – наголосила Урсула фон дер Ляєн.

Що входить до нового пакета санкцій

  • Додаткові заборони на надання європейських послуг;
  • Заборону громадянам ЄС входити в керівні органи російських державних компаній;
  • Нові заборони на імпорт російської продукції у розмірі 7 мільярдів євро;
  • Правову основу для обмеження цін на нафту;
  • Розширення списку товарів, які не можуть бути експортовані до Китаю, зокрема ключові технології, що необхідні для укріплення військової міці;
  • Можливість розширювати список санкцій проти фізичних та юридичних осіб, якщо вони намагаються обійти уже введені обмеження.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що Єврокомісія планує рекомендувати країнам Євросоюзу новий пакет санкцій проти РФ, до якого увійде обмеження ціни на російську нафту та скасування заборони транспортування російських добрив та цементу

Речник Європейської комісії Петер Стано раніше також повідомив, що Європейський Союз запровадить санкції проти організаторів так званих референдумів у чотирьох окупованих областях України, які Росія здійснює з метою анексії. 

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Теги: росія санкції Урсула фон дер Ляєн Європейський союз

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