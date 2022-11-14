Байден та Сі Цзіньпін прибули в Індонезію на саміт G20: перші кадри

Очікується, що лідери США та Китаю зустрінуться на Балі сьогодні, 14 листопада

Президент США Джо Байден та лідер Китаю Сі Цзіньпін прибули на Балі для участі в саміті G20, який стартує завтра, 15 листопада.

У рамках саміту Байден планує зустрінеться з президентом Китаю Сі Цзіньпіном та іншими лідерами, щоб обговорити низку геополітичних питань на цьому тижні, включаючи війну в Україні, напруженість в Тайванській протоці і продовольчу, енергетичну і кліматичну кризи, які тривають.

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Зазначимо, видання Sky News раніше повідомило, що війна на території України буде однією з головних тем під час зустрічі Байдена та Сі Цзіньпіна під час саміту G20. Видання наголошує, переговори віч-на-віч відбудуться у той момент, коли відносини між країнами впали до найнижчого рівня за останні десятиліття.

Раніше ЗМІ анонсували, що зустріч Байдена і Сі Цзіньпіна відбудеться 14 листопада. Це буде перша особиста зустріч між лідерами двох найбільших економік світу після того, як Байден став президентом США у січні 2021 року, і відбудеться через кілька тижнів після того, як Сі Цзіньпін отримав третій п’ятирічний термін на посаді лідера Комуністичної партії Китаю.

Нагадаємо, раніше глава Китаю Сі Цзіньпін заявив, що Пекін «готовий працювати» з Вашингтоном, щоб «знайти способи порозумітися на благо обох сторін». Президент США Джо Байден своєю чергою запевнив, що Сполучені Штати не прагнуть конфлікту з Китаєм.