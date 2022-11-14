Зустріч Байдена та Сі Цзіньпіна: перші заяви

Байден висловив занепокоєння з приводу провокаційної поведінки КНДР

Сьогодні,14 листопада, президент США Джо Байден зустрівся з президентом Китайської Народної Республіки (КНР) Сі Цзіньпіном на Балі, Індонезія. Обидва лідери відверто поговорили про свої відповідні пріоритети та наміри з низки питань та заявили, що у ядерна зброя ніколи не повинна використовуватися, в тому числі в Україні. Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

«Лідери двох країн обмінялися думками щодо ключових регіональних і глобальних викликів. Президент Байден підняв питання жорстокої війни Росії проти України та безвідповідальних погроз Росії використання ядерної зброї. Президент Байден і президент Сі підтвердили свою згоду з тим, що ядерна війна ніколи не повинна вестися і ніколи не може бути виграна, і підкреслили свою неприйняття використання або загрози застосування ядерної зброї в Україні», –йдеться в повідомленні.

Також у Білому Домі зазначили, що президент Байден висловив занепокоєння з приводу провокаційної поведінки КНДР, зазначив, що всі члени міжнародного співтовариства зацікавлені в тому, щоб заохотити КНДР діяти відповідально, і підкреслив тверду відданість Сполучених Штатів захисту індійсько-тихоокеанських союзників.

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Раніше ЗМІ анонсували, що зустріч Байдена і Сі Цзіньпіна відбудеться 14 листопада. Це перша особиста зустріч між лідерами двох найбільших економік світу після того, як Байден став президентом США у січні 2021 року, і відбудеться через кілька тижнів після того, як Сі Цзіньпін отримав третій п’ятирічний термін на посаді лідера Комуністичної партії Китаю.

Нагадаємо, раніше глава Китаю Сі Цзіньпін заявив, що Пекін «готовий працювати» з Вашингтоном, щоб «знайти способи порозумітися на благо обох сторін». Президент США Джо Байден своєю чергою запевнив, що Сполучені Штати не прагнуть конфлікту з Китаєм.

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