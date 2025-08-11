Головна Світ Політика
search button user button menu button

Зустріч Трампа з Путіним. Лідери ЄС хочуть поговорити з президентом США – Bloomberg

Марія Рагуткіна
glavcom.ua
Марія Рагуткіна
google social img telegram social img facebook social img
Зустріч Трампа з Путіним. Лідери ЄС хочуть поговорити з президентом США – Bloomberg
Лідери ЄС хочуть провести із Трампом приватні дискусії
фото з відкритих джерел

Очікується, що міністри закордонних справ проведуть віртуальну зустріч 18 серпня

Європейські лідери хочуть поговорити з президентом США Дональдом Трампом перед тим, як той відправиться на зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним на Аляску. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

За словами джерела, лідери ЄС хочуть провести із Трампом приватні дискусії до п'ятниці. «Будь-яка розмова відбудеться після інтенсивних дипломатичних переговорів між офіційними особами США, України та Європи, які включали зустрічі у Великій Британії в суботу з віцепрезидентом Джей Ді Венсом і міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Ламмі», – пише видання.

Уточнюється, що європейські посли проінформовані стосовно переговорів в неділю. Очікується, що міністри закордонних справ країн ЄС проведуть віртуальну зустріч у понеділок, 18 серпня. Білий дім поки що не відповів на питання журналістів щодо потенційної зустрічі

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці 15 серпня. Раніше він говорив, що в рамках потенційної мирної угоди відбудеться «деякий обмін територіями».

Лідери ЄС у спільній заяві відповіли йому, що успіх може принести лише підхід, який поєднує активну дипломатію, підтримку України та тиск на РФ з метою припинення її незаконної війни: «Ми підкреслюємо нашу непохитну відданість суверенітету, незалежності та територіальній цілісності України. Ми й надалі твердо стоїмо на боці України».

Віцепрезидент США Джей Ді Венс в інтерв'ю Fox News заявив, що Трамп близький до досягнення мирної угоди. За його словами, американський лідер повинен змусити російського диктатора Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського сісти за стіл переговорів.

Тим часом на тлі майбутньої зустрічі Трампа з Путіним, готелі Аляски різко підняли ціни. За даними Booking.com, місць там майже не лишилось.

Читайте також:

Теги: Європейський союз переговори путін Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський: Я сказав, що хочу купувати у вас те, чого більше ні в кого немає. А Трамп відповів, що Америка хоче купувати українські безпілотники
Зеленський заявив, що Трамп зацікавився українськими дронами
16 липня, 23:55
Вже відомо, що Трамп та Путін проведуть зустріч 15 серпня
Чи доєднається Зеленський до переговорів на Алясці: відповідь CBS News
9 серпня, 02:57
Трамп та Путін зустрінуться 15 серпня
ISW: Кремль намагається використати саміт на Алясці для розколу США та Європи
Сьогодні, 09:01

Політика

Зустріч Трампа з Путіним. Лідери ЄС хочуть поговорити з президентом США – Bloomberg
Зустріч Трампа з Путіним. Лідери ЄС хочуть поговорити з президентом США – Bloomberg
До України з візитом прибув голова МЗС Чехії
До України з візитом прибув голова МЗС Чехії
Азербайджан виділяє $2 млн на допомогу Україні
Азербайджан виділяє $2 млн на допомогу Україні
Литва оголосила військові навчання поблизу Білорусі
Литва оголосила військові навчання поблизу Білорусі
Зустріч Трампа і Путіна: ріелтор з Аляски розкрив подробиці локації для президента США
Зустріч Трампа і Путіна: ріелтор з Аляски розкрив подробиці локації для президента США
ISW: Кремль намагається використати саміт на Алясці для розколу США та Європи
ISW: Кремль намагається використати саміт на Алясці для розколу США та Європи

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
274K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 серпня 2025
9129
Нові санкції. Коханка гравця московського «Динамо» з подругою не змогли скупитися у паризькому бутіку
7725
Нові обласні прокурори: названа трійка найзаможніших
4778
Українська армія має аналог Starlink. Зв’язківець пояснив, чому технологію не масштабували
2587
Найдавніший соратник Путіна виступив проти війни і втратив владу – NYT

Новини

Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
Сьогодні, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
Сьогодні, 01:26
ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
Вчора, 11:15
«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
8 серпня, 19:11
Окупанти атакували Ірпінь та Бучу дронами: виникли пожежі
8 серпня, 01:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
8 серпня, 01:24

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua