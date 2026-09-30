Переговори США та Ірану провалилися – Axios

Одне з джерел повідомило, що у понеділок у переговорах суттєвого прогресу не було

«Ситуація зайшла в глухий кут»

Спроби посередників Катару досягти цього тижня дипломатичного прориву між США та Іраном практично не мали успіху. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Axios.

Видання наголошує, що причиною стало те, що жодна зі сторін не бажає поступатися.

У понеділок катарський посередник Алі аль-Таваді зустрівся у Нью-Йорку з главою МЗС Ірану Аббасом Арагчі та його командою. Їхня зустріч тривала кілька годин. За словами джерела, вони обговорювали двосторінкову компромісну пропозицію Катару.

Згідно з двома іншими співрозмовниками, план Катару був спрямований на задоволення як вимоги Ірану щодо зняття військово-морської блокади з боку США, так і вимоги США щодо надання ядерних поступок з боку Ірану.

Також тоді аль-Таваді провів переговори у Вашингтоні із посланцем Трампа Джаредом Кушнером та іншими американськими офіційними особами. Віцепрезидент Венс також був присутній на невеликій частині зустрічі.

Чиновники заявили, що Трамп готовий послабити санкції проти Ірану та розморозити кошти в обмін на конкретні кроки щодо скорочення його ядерної програми. Однак через кілька годин, коли катарські чиновники ще перебували у Білому домі, Трамп опублікував у соцмережах посаду про те, що він нічого не пропонував Ірану.

За підсумками одне з джерел повідомило, що у понеділок у переговорах суттєвого прогресу не було. «Ситуація зайшла в глухий кут. Іранці вимагають того, на що США не можуть погодитися, а США вважають, що перемагають, тому немає необхідності в компромісі», – сказав він.

Зазначається, що тупикова ситуація зміцнює переконання обох сторін у тому, що відновлення військового конфлікту стає дедалі ймовірнішим. Американські чиновники вважають, що президент Трамп може наказати про відновлення великих бойових дій після проміжних виборів.

До слова, міністерство фінансів та Державний департамент США оголосили про запровадження нових санкцій проти 13 фізичних і юридичних осіб із Росії, Китаю, Гонконгу, Пакистану та Ірану за сприяння Тегерану в закупівлі зброї та комплектуючих.