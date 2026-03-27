«Хмарні санкції» СБУ зупинили 40% експортних нафтових потужностей РФ

Зупинити 40% нафтового експорту Росії – це рівень, який не снився ні США, ні Європейському Союзу

Дві ключові новини останніх тижнів, які матимуть суттєвий вплив на хід нашої війни. Перша: нафта росте в ціні через операцію США в Ірані. А значить Росія буде продавати свою нафту дорожче. Здавалось би для ворога ідеальний час, щоб поповнити дірявий російський бюджет. Та на щастя є і друга новина. Нові санкції від СБУ, які вводить керівник Служби Євгеній Хмара, просто знищують російську економіку.

Ось свіжа оцінка провідного світового агентства Reuters: у Росії зупинено 40% експортних потужностей нафти. Це результат системних ударів далекобійних дронів СБУ по критичній інфраструктурі – нафтотерміналах, резервуарних парках і вузлах відвантаження. Після того, як Хмара очолив Службу, далекобійні удари по РФ посилились та набули постійного і системного характеру.

Декілька разів на цьому тижні потужно уражено об’єкти на Балтиці, зокрема порти Приморськ і Усть-Луга. А це основні експортні «ворота» російської нафти на західні ринки. Виведення з ладу нафтоналивних стендерів і резервуарів призводить до збоїв у всьому логістичному ланцюгу, включно з роботою танкерного флоту. Значного удару зазнає і так званий «тіньовий флот», оскільки його функціонування критично залежить від стабільної роботи портової інфраструктури.

Динаміка свідчить, що під керівництвом Хмари СБУ вийшла на небачений раніше рівень ударів. Такої інтенсивності Росія не витримує! Повторні удари не дають змоги швидко відновлювати пошкоджені потужності. Це створює мультиплікативний ефект: падіння валютних надходжень, зростання витрат на логістику та страхування, підвищення ризиків для іноземних покупців.Скорочення експортного потенціалу на 40% означає не лише тимчасові втрати, а й підрив стабільності всієї моделі енергетичних доходів РФ, яка є ключовим джерелом фінансування війни.

Новий керівник СБУ Євгеній Хмара доволі швидко почав показувати справді вражаючі результати. «Хмарні санкції» виявились найбільш потужними з усіх. Зупинити 40% нафтового експорту Росії – це рівень, який не снився ні США, ні Європейському Союзу. Схоже для ворога тепер завжди буде «хмарна погода» та опади у вигляді дронів Служби.