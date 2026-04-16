Безпілотники СБУ атакували нафтотермінал у Туапсе: спалахнули масштабні пожежі

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
Безпілотники СБУ атакували нафтотермінал у Туапсе: спалахнули масштабні пожежі
Нафтотермінал є єдиним виробничим комплексом разом із Туапсинським НПЗ
фото: Генштаб

Унаслідок удару пошкоджено глибоководні нафтоналивні стендери та трубопровідну інфраструктуру

Безпілотники Центру спецоперацій «Альфа» СБУ у взаємодії з іншими складовими Сил безпеки та оборони вразили низку інфраструктурних обʼєктів нафтотермінала порту Туапсе у Краснодарському краю РФ. Нафтотермінал є єдиним виробничим комплексом разом із Туапсинським НПЗ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на джерела в СБУ.

Завод виробляє бензин, дизельне пальне, мазут і сировину для нафтохімії та відіграє важливу роль у забезпеченні внутрішнього ринку й експорту. Комплекс належить компанії «Роснефть».

Безпілотники СБУ атакували нафтотермінал у Туапсе: спалахнули масштабні пожежі фото 1

Внаслідок удару пошкоджено глибоководні нафтоналивні стендери, трубопровідну інфраструктуру, а також ємності резервуарного парку морського термінала і Туапсинського НПЗ. Після влучань зафіксовано сильну пожежу. Додатково було уражено багатофункціональну радіолокаційну станцію 50Н6Е.

«Служба безпеки продовжує завдавати системних ударів по нафтопереробній інфраструктурі РФ, яка забезпечує ворога ресурсами, зокрема фінансовими, для ведення війни проти України. «Бавовна» на російських НПЗ палатиме й надалі, оскільки вони є абсолютно законними воєнними цілями», – повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Нагадаємо, у російському місті Туапсе у Краснодарському краї вночі 16 квітня місцеві жителі повідомили про атаку безпілотників.

До слова, Служба безпеки спільно військовослужбовцями Першого окремого центру безпілотних систем ЗСУ знищили цистерни з нафтопродуктами ворога поблизу тимчасово окупованого Луганська.

Як зазначається, під час розвідувальної роботи співробітники Служби безпеки встановили, що на залізничних станціях поблизу Луганська противник накопичив вантажні ешелони з пальним, призначеним для забезпечення російської військової техніки. Після підтвердження цілей та передачі координат підрозділам Сил безпілотних систем по ворожих об’єктах було завдано високоточних ударів із застосуванням дронів FP-2 компанії Fire Point.

