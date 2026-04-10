На Луганщині загинула бойова медикиня Третьої штурмової. Згадаймо Марину Гриценко

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
На Луганщині загинула бойова медикиня Третьої штурмової. Згадаймо Марину Гриценко
39-річна молодша сержантка Марина Гриценко позивний Мері
У січні 2025 року Марина отримала орден «За мужність» III ступеня від президента України

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Марину Гриценко.

39-річна молодша сержантка Марина Гриценко, псевдо Мері, полягла 6 серпня 2025 року внаслідок атаки ворожого дрона поблизу села Новоєгорівка Луганської області. Того дня обірвалося життя ще двох побратимів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на платформу пам'яті «Меморіал».

Марина народилася 26 травня 1986 року в селищі Ріпки Чернігівської області у сім’ї медиків. Закінчила місцеву школу № 2. Вищу освіту здобула на факультеті історії Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка.

Марина Гриценко працювала в Чернігівському обласному художньому музеї імені Григорія Галагана
Марина Гриценко працювала в Чернігівському обласному художньому музеї імені Григорія Галагана
Працювала в Чернігівському обласному художньому музеї імені Григорія Галагана. Спочатку – науковою співробітницею, а згодом – головною зберігачкою фондів. З початком повномасштабного вторгнення залишалася у музеї, щоб оберігати експонати від мародерів. 

Молодша сержантка Марина Гриценко
Молодша сержантка Марина Гриценко
Марина захоплювалась музикою та українською історичною обрядовістю. З 2021 року разом із донькою Юлією приєдналася до скаутської організації «Пласт». Була виховницею та писаркою табору «Експедиція 2022», що відбувався на Буковині за пластовою методикою для дітей, постраждалих від війни. З жовтня 2022 року доєдналась як прихильниця до куреня УПС «Степові відьми».

Марина Гриценко захоплювалась музикою та українською історичною обрядовістю
Марина Гриценко захоплювалась музикою та українською історичною обрядовістю
З лютого 2023 року служила стрільцем-санітаром у 3-й окремій штурмовій бригаді. Як бойовий медик брала участь у боях за Харківщину.

«Хіба в це можна повірити? Марина уособлювала стійкість нашого музею під час облоги. Її характер та нестримний дух не дозволили їй скласти руки, її душа рвалася до боротьби. Ми пишаємося нею, десь розуміючи, що вона була сильніша за багатьох з нас. Музей втратив не лише працівника, музей втратив частину себе…», – розповіли колеги з Художнього музею Галагана.

З лютого 2023 року Марина стала стрільцем-санітаром у 3 окремій штурмовій бригаді
З лютого 2023 року Марина стала стрільцем-санітаром у 3 окремій штурмовій бригаді
«Молода тендітна дівчинка з неймовірною силою волі. У березні 2022 року на її плечі фактично кинули дуже важку ношу – обласний художній музей імені Григорія Галагана. І вона витримала. Кожного дня, інколи по декілька разів, я пропонував їй нашу допомогу. Посміхалася, дякувала і відмовлялася. Я сама… сама… сама… Сама обрала й свій шлях через улюблений Пласт до 3-ї окремої штурмової бригади» – додав старший науковий співробітник Чернігівського обласного історичного музею імені Василя Тарновського Сергій Лаєвський.

У січні 2025 року Марина отримала орден «За мужність» III ступеня від президента України.

Марину Гриценко поховали у Чернігові після кремації.

У неї залишилися батьки та донька.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

