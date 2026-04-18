У Самарській області уражено два НПЗ (відео)

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
У Самарській області уражено два НПЗ (відео)
Пожежа на підприємстві лише посилюється
скриншот з відео

Безпілотники атакували нафтопереробні заводи в Самарській області Під ударами опинилися підприємства у Новокуйбишевську та Сизрані, пише «Главком».

Спочатку стало відомо про атаку на Новокуйбишевський НПЗ. Там зафіксували пожежу на установці ЕЛОУ-АВТ.

Новокуйбишевський НПЗ – велике підприємство «Роснафти» в Самарській області (потужність ~8,8 млн тонн/рік), яке виробляє широкий спектр нафтопродуктів. Завод неодноразово піддавався атакам БПЛА, що призводило до пожеж та призупинення виробництва.
Згодом з’явилася інформація про ще один удар – по Сизранському нафтопереробному заводу. У мережі оприлюднили кадри загоряння на території підприємства.

Сизранський НПЗ спеціалізується на виробництві палива та входить до складу ПАТ НК «Роснафта».
Обидва об’єкти розташовані в межах однієї області та є важливими елементами нафтопереробної інфраструктури РФ.

Зауважимо, нині триває 1515-й день повномасштабної війни.

За минулу добу зафіксовано 151 бойове зіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

