19-річний військовий РФ перейшов на бік України

Військовий 102-го мотострілецького полку 150-ї дивізії РФ перейшов на бік України

Військовослужбовець 102-го мотострілецького полку Росії на ім'я Артем добровільно перейшов на бік України, попередньо здійснивши успішну диверсію проти свого командування. Про це він розповів в інтерв'ю українським медіа, інформує «Главком».

Артем коротко розповів свою історію. Він повідомив, що вийшов на зв'язок з українською стороною через проєкт «Хочу жити» ще взимку 2024 року. Протягом тривалого часу він був «очима та вухами» Збройних Силах України в лавах 150-ї дивізії РФ, передаючи цінні дані про логістику та розташування ворожих сил. Він – уродженець Новосибірська, згодом його призвали на строкову службу попри навчання у вищому навчальному закладі.

Пізніше він підписав контракт із армією Росії та розраховував потрапити на навчання на прапорщика. Проте юнака направили у зону бойових дій. Згодом його перевели до 102-го мотострілецького полку, там його призначили оператором безпілотників без належної підготовки.

Його підрозділ діяв на напрямку Софіївки та Володимирівки.

Також повідомляється, що військовий передавав інформацію, куди рухатимуться військові РФ. Завдяки чому було знищено чотири розрахунки безпілотників, чотири мінометні розрахунки, китайську ракетну установку, щонайменше два танки. Окупанти мали підозри про злив інформації, проте джерело так і не вдалося виявити.

Після кількох спроб він зміг вийти до українських позицій, подолавши 20 км. Там його забрали українські військові.

Артем також заявив, що хоче продовжити службу на боці України в складі «Російського Добровольчого Корпусу».

«Главком» писав, що Москва вигадала хитрий спосіб заманювати іноземців до своєї армії. Замість прямого вербування Москва використовує непрямі методи тиску та маніпуляцій, щоб залучити іноземних громадян до військової служби. За даними міністерства внутрішніх справ Росії, у 2024 році кордон примусово залишили понад 157 тис. іноземців-порушників міграційного законодавства ‒ на 45% більше, ніж роком раніше. У 2025 році цифра знизилася до 72 тис. осіб.

Також розвідка Британії розповіла, як РФ вербує іноземних найманців для війни проти України. Британські аналітики підкреслюють, що вербування іноземців у Росії є несистематичним. Більшість добровольців погоджуються підписувати контракти через фінансові стимули та перспективу отримання російського громадянства.