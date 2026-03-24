19-річний військовий РФ перейшов на бік України

Лариса Голуб
Лариса Голуб
Боєць 102-го полку окупантів місяцями допомагав українським військовим
Військовий 102-го мотострілецького полку 150-ї дивізії РФ перейшов на бік України 

Військовослужбовець 102-го мотострілецького полку Росії на ім'я Артем добровільно перейшов на бік України, попередньо здійснивши успішну диверсію проти свого командування. Про це він розповів в інтерв'ю українським медіа, інформує «Главком».

Артем коротко розповів свою історію. Він повідомив, що вийшов на зв'язок з українською стороною через проєкт «Хочу жити» ще взимку 2024 року. Протягом тривалого часу він був «очима та вухами» Збройних Силах України в лавах 150-ї дивізії РФ, передаючи цінні дані про логістику та розташування ворожих сил. Він – уродженець Новосибірська, згодом його призвали на строкову службу попри навчання у вищому навчальному закладі.

Пізніше він підписав контракт із армією Росії та розраховував потрапити на навчання на прапорщика. Проте юнака направили у зону бойових дій. Згодом його перевели  до 102-го мотострілецького полку, там його призначили оператором безпілотників без належної підготовки.

Його підрозділ діяв на напрямку Софіївки та Володимирівки. 

Також повідомляється, що військовий передавав інформацію, куди рухатимуться військові РФ. Завдяки чому було знищено чотири розрахунки безпілотників, чотири мінометні розрахунки, китайську ракетну установку, щонайменше два танки. Окупанти мали підозри про злив інформації, проте джерело так і не вдалося виявити.

Після кількох спроб він зміг вийти до українських позицій, подолавши 20 км. Там його забрали українські військові.

Артем також заявив, що хоче продовжити службу на боці України в складі «Російського Добровольчого Корпусу».

«Главком» писав, що Москва вигадала хитрий спосіб заманювати іноземців до своєї армії. Замість прямого вербування Москва використовує непрямі методи тиску та маніпуляцій, щоб залучити іноземних громадян до військової служби. За даними міністерства внутрішніх справ Росії, у 2024 році кордон примусово залишили понад 157 тис. іноземців-порушників міграційного законодавства ‒ на 45% більше, ніж роком раніше. У 2025 році цифра знизилася до 72 тис. осіб. 

Також розвідка Британії розповіла, як РФ вербує іноземних найманців для війни проти України. Британські аналітики підкреслюють, що вербування іноземців у Росії є несистематичним. Більшість добровольців погоджуються підписувати контракти через фінансові стимули та перспективу отримання російського громадянства. 

Читайте також

Пом'якшення санкцій США проти РФ через війну в Ірані. Чи справді варто хвилюватися?
Пом'якшення санкцій для РФ: які наслідки це може мати
16 березня, 17:57
Стовп диму здіймається після військового удару по столиці Тегерану 2 березня 2026 року
Головна вразливість нафтової імперії Ірану
8 березня, 18:31
Біженці та ВПО – це не просто люди з сумками, а економічний і соціальний капітал, який або інтегрують, або втрачають
Субсидія на оренду для ВПО: як витягнути житло з тіні війни Авторська стаття
8 березня, 15:05
Клопотенко роз’яснив роль у проєкті рецептів для ЗСУ
Клопотенко буде розробляти рецепти для ЗСУ? Кухар-шоумен дав роз'яснення
3 березня, 14:17
Маджид Тахт-Раванчі пригрозив країнам ЄС
Іран відповів, що чекає на союзників США у разі ударів по країні
7 березня, 02:57
Пентагон визнав неефективність ППО проти іранських дронів
Іранські дрони змусили США переглянути систему протиповітряної оборони
12 березня, 16:39
Безпекову ситуацію на чвертьмильйонному мітингу правоохоронцям вдалося втримати під контролем
Масові протести почались у Чехії: мітингують чверть мільйона людей
21 березня, 19:33
За словами Жоріна, лише системні зміни в ЗСУ можуть дати Україні перевагу на полі бою
Заступник командира Третього армійського корпусу пояснив, що Україні потрібно для перемоги
22 березня, 21:15
У Колумбії розбився військовий літак із понад сотнею солдатів на борту (відео)
У Колумбії розбився військовий літак із понад сотнею солдатів на борту (відео)
Вчора, 20:46

Соціум

19-річний військовий РФ перейшов на бік України
19-річний військовий РФ перейшов на бік України
Москва вигадала хитрий спосіб заманювати іноземців до своєї армії
Москва вигадала хитрий спосіб заманювати іноземців до своєї армії
Москва уже готує росіян до неминучого фіаско великого наступу – ISW
Москва уже готує росіян до неминучого фіаско великого наступу – ISW
Росіяни через блокування Telegram масово переходять на корейський месенджер
Росіяни через блокування Telegram масово переходять на корейський месенджер
В окупованому Севастополі у багатоповерхівці пролунав вибух: є загиблі
В окупованому Севастополі у багатоповерхівці пролунав вибух: є загиблі
У Лондоні спалено автівки єврейської служби швидкої допомоги
У Лондоні спалено автівки єврейської служби швидкої допомоги

Новини

Справа «Північних потоків» набуває екзотичного забарвлення через новий позов проти українця 
Сьогодні, 09:21
В Україні місцями дощитиме: погода на 24 березня
Сьогодні, 05:59
Усик і Буткевич закликали Шевченка пожиттєво усунути скандального арбітра
Вчора, 14:58
Віцечемпіон України відправив у відставку головного тренера
Вчора, 12:53
Українські дронарі зірвали масштабний наступ росіян: подробиці
Вчора, 07:54
Заборона на вилов риби весною: що потрібно знати
22 березня, 21:05

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
