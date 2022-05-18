Євросоюз боїться, що Україна приєднається до євроопозиції?
Ухвалити ембарго Росії не так уже й просто
Як і передбачалося «поза» Угорщини щодо нафтового ембарго коротко виглядає так:
Ви закриваєте очі на наші проблеми з верховенством права, свободою ЗМІ та інше, даєте нам попри це гроші з фондів ЄС, а ми за це проголосуємо за ембарго.
Від європейських коштів на відновлення економіки через проблеми з верховенством права сьогодні відлучені дві країни: Польща та Угорщина.
Через схожі неєвропейські практики обидві країни тривалий час були «опозиціонерами» всередині ЄС, що нерідко критикували союз за завищені вимоги в цій частині.
Не дивлячись на проросійську позицію Орбана та антиросійську Дуди, ці зв‘язки були міцними та Польща спільно з Угорщиною блокували окремі рішення ЄС.
Після 24 лютого здавалося V-2 прийде кінець, бо Дуда більше не міг собі дозволити асоціюватися з Орбаном. Але на допомогу прийшла новообрана більшістю партії Орбана в парламенті президентка Угорщини.
Після обрання вона одразу ж зробила заяву, що підтримує вступ України до ЄС. По суті повторивши минулу заяву міністра закордонних справ Угорщини, що висловився за прискорену процедуру вступу.
І вже сьогодні Дуда зустрівся з Каталіною Новак та заявив:
«Будь ласка, пам‘ятайте, що угорцям буде важко диверсифікуватися, якщо європейські фонди відновлення залишаться заблокованими».
Тобто дайте гроші без реформ і буде ембарго.
А тепер якщо без емоцій подивитися «правді в очі», якою б некрасивою вона нам не здавалася, то причина, з якої ми не чуємо від ЄС: готові прийняти вас прямо завтра, – проста. Теж саме верховенство права.
Адже ризик того, що після вступу ми приєднаємося до цієї «опозиції» в голосуваннях – високий.
Франція та Німеччина – «головні казначеї» ЄС.
Тобто ті, хто більше за все коштів перераховує до цих фондів.
І тому найбільш обережну позицію ми будемо чути саме від них.
Об’єктивно і зовсім не безпідставно обережну.
Джерело: блог Агії Загребельської