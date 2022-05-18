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    Думки вголос

    Євросоюз боїться, що Україна приєднається до євроопозиції?

    • Агія Загребельська

      українська юристка, державна уповноважена Антимонопольного комітету України з 2015 по 2019 рік

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    Орбан хоче максимально використати ситуацію на свою користь - Євросоюз боїться, що Україна приєднається до євроопозиції?
    Орбан хоче максимально використати ситуацію на свою користь
    фото з відкритих джерел

    Ухвалити ембарго Росії не так уже й просто

    Як і передбачалося «поза» Угорщини щодо нафтового ембарго коротко виглядає так:

    Ви закриваєте очі на наші проблеми з верховенством права, свободою ЗМІ та інше, даєте нам попри це гроші з фондів ЄС, а ми за це проголосуємо за ембарго.

    Від європейських коштів на відновлення економіки через проблеми з верховенством права сьогодні відлучені дві країни: Польща та Угорщина.

    Через схожі неєвропейські практики обидві країни тривалий час були «опозиціонерами» всередині ЄС, що нерідко критикували союз за завищені вимоги в цій частині.

    Не дивлячись на проросійську позицію Орбана та антиросійську Дуди, ці зв‘язки були міцними та Польща спільно з Угорщиною блокували окремі рішення ЄС.

    Після 24 лютого здавалося V-2 прийде кінець, бо Дуда більше не міг собі дозволити асоціюватися з Орбаном. Але на допомогу прийшла новообрана більшістю партії Орбана в парламенті президентка Угорщини.

    Після обрання вона одразу ж зробила заяву, що підтримує вступ України до ЄС. По суті повторивши минулу заяву міністра закордонних справ Угорщини, що висловився за прискорену процедуру вступу.

    І вже сьогодні Дуда зустрівся з Каталіною Новак та заявив:

    «Будь ласка, пам‘ятайте, що угорцям буде важко диверсифікуватися, якщо європейські фонди відновлення залишаться заблокованими».

    Тобто дайте гроші без реформ і буде ембарго.

    А тепер якщо без емоцій подивитися «правді в очі», якою б некрасивою вона нам не здавалася, то причина, з якої ми не чуємо від ЄС: готові прийняти вас прямо завтра, – проста. Теж саме верховенство права.

    Адже ризик того, що після вступу ми приєднаємося до цієї «опозиції» в голосуваннях – високий.

    Франція та Німеччина – «головні казначеї» ЄС.

    Тобто ті, хто більше за все коштів перераховує до цих фондів.

    І тому найбільш обережну позицію ми будемо чути саме від них.

    Об’єктивно і зовсім не безпідставно обережну.

    Джерело: блог Агії Загребельської

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: ЄС росія окупанти Польща війна ембарго гроші Угорщина Україна окупація #stoprussia
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    Євросоюз боїться, що Україна приєднається до євроопозиції?