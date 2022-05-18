Євросоюз боїться, що Україна приєднається до євроопозиції?

українська юристка, державна уповноважена Антимонопольного комітету України з 2015 по 2019 рік

Ухвалити ембарго Росії не так уже й просто

Як і передбачалося «поза» Угорщини щодо нафтового ембарго коротко виглядає так:

Ви закриваєте очі на наші проблеми з верховенством права, свободою ЗМІ та інше, даєте нам попри це гроші з фондів ЄС, а ми за це проголосуємо за ембарго.

Від європейських коштів на відновлення економіки через проблеми з верховенством права сьогодні відлучені дві країни: Польща та Угорщина.

Через схожі неєвропейські практики обидві країни тривалий час були «опозиціонерами» всередині ЄС, що нерідко критикували союз за завищені вимоги в цій частині.

Не дивлячись на проросійську позицію Орбана та антиросійську Дуди, ці зв‘язки були міцними та Польща спільно з Угорщиною блокували окремі рішення ЄС.

Після 24 лютого здавалося V-2 прийде кінець, бо Дуда більше не міг собі дозволити асоціюватися з Орбаном. Але на допомогу прийшла новообрана більшістю партії Орбана в парламенті президентка Угорщини.

Після обрання вона одразу ж зробила заяву, що підтримує вступ України до ЄС. По суті повторивши минулу заяву міністра закордонних справ Угорщини, що висловився за прискорену процедуру вступу.

І вже сьогодні Дуда зустрівся з Каталіною Новак та заявив:

«Будь ласка, пам‘ятайте, що угорцям буде важко диверсифікуватися, якщо європейські фонди відновлення залишаться заблокованими».

Тобто дайте гроші без реформ і буде ембарго.

А тепер якщо без емоцій подивитися «правді в очі», якою б некрасивою вона нам не здавалася, то причина, з якої ми не чуємо від ЄС: готові прийняти вас прямо завтра, – проста. Теж саме верховенство права.

Адже ризик того, що після вступу ми приєднаємося до цієї «опозиції» в голосуваннях – високий.

Франція та Німеччина – «головні казначеї» ЄС.

Тобто ті, хто більше за все коштів перераховує до цих фондів.

І тому найбільш обережну позицію ми будемо чути саме від них.

Об’єктивно і зовсім не безпідставно обережну.

Джерело: блог Агії Загребельської

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