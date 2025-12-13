Буданов зустрів на кордоні звільнених із Білорусі цивільних: як це було

Очільник розвідки подякував Сполученим Штатам Америки та Президенту Дональду Трампу за сприяння у поверненні українських громадян

Із Білорусі до України повернули 114 цивільних громадян, серед яких українці та білоруські політичні діячі. На кордоні їх зустрів керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов. Як повідомляє «Главком», відповідними кадрами очільник розвідки поділився в соцмережах.

«Сьогодні, за дорученням Президента України, відбувся захід з повернення 114 цивільних осіб, яких утримували на території Республіки Білорусь. Серед звільнених – українці, увʼязнені за обвинуваченнями у шпигунстві, а також білоруські громадські та політичні діячі, зокрема, Марія Александрова, Віктор Бабаріко, журналістка Марина Золотова та інші. Радий вітати в Україні!», – написав Буданов.

❤️‍🩹Буданов показав перші кадри звільнених з Білорусі політв'язнів та українців, які прибули в Україну pic.twitter.com/5uGNBtPPtD — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 13, 2025

Також Кирило Буданов подякував Сполученим Штатам Америки та Президенту Дональду Трампу за сприяння у поверненні українських громадян із території Білорусі.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко після зустріч зі спеціальним посланцем президента США Джоном Коулом помилував 123 ув’язнених.https://t.co/TK3P5TTwnX pic.twitter.com/aqMkZBe2sQ — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 13, 2025

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що додому з Білорусі повертаються пʼятеро цивільних українців. Цього вдалося досягти завдяки активній ролі Сполучених Штатів. Загалом диктатор Олександр Лукашенко помилував 123 ув'язнених.

Нагадаємо, 22 листопада 2025 року, відбувся успішний захід із повернення цивільних осіб із Білорусі. За результатами переговорів, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повернув в Україну 31 громадянина.