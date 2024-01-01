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Віктор Шлінчак журналіст, засновник «Главкома»

Оцінку цьому року виставить або 2024-й, або 2025-й

glavcom.ua
Поки наша надія буде сильніша за втому, у нас є всі шанси перемогти
фото: Богдан Кудренко

Ми – усі ми разом – ще неодмінно побачимо світлий Новий рік без ракетних ударів, крові, сліз і жертв

Треба визнати, що за цей рік ми змарнували досить багато часу. Допоки не прийшло суспільне усвідомлення (у більшої частини), що швидкої перемоги не буде. Свою Незалежність ми збережемо тільки через кров, важку працю, сльози і піт. Тільки так. Все – як казав Черчиль у роки Другої світової.

Треба визнати, що цей рік став роком початку складних розмов про те, що раніше пояснювалось популістськими лозунгами. Для когось – це рік прозрінь, для когось – зафіксована очевидність, для когось – початок трансформації в реаліях нових викликів.

Треба, нарешті визнати, що окрім перемоги над зовнішнім ворогом, ми рано чи пізно прийдемо до того, що нам потрібно буде вичистити і ворога внутрішнього – усіх тих, хто своєю діяльністю демотивовував, шкодив і зловживав усі ці воєнні роки. Хто наживався і дурив, хто маніпулював і хейтив, хто приймав рішення, які були точно не про перемогу.

Але поки наша надія буде сильніша за втому, у нас є всі шанси вистояти і у 2024-му, і у 2025-му. І тут низький уклін тим, хто ці дні зустрічає безпосередньо в окопі.

Ми – усі ми разом – ще неодмінно побачимо світлий Новий рік без ракетних ударів, крові, сліз і жертв. Якщо будемо цього щиро хотіти.

А поки що – з таким Новим роком, який є!

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: війна українці незалежність

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Віктор Шлінчак

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