Пиво «Герої не вмирають», горілка «Зеленський»…

Українці шоковані тим, як деякі підприємці використовують образи війни для своєї продукції

Як можна було осквернити святі речі для українців?

Це не просто жалюгідний хайп. Це не просто приклади невдалих комерц-маркетингів. Це – ілюстрація біснуватого пофігізму у споживацтві. Мільйонам людей какая разніца, щО бухати – головне, щоб прикольно.

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За пивом «Герої Не Вмирають» і горілкою «Зеленський» стоять саме ці виборці, саме це електоральне ядро, саме цей прошарок неофітів-серфінгістів, які, не маючи національно-ідеологічної землі під ногами, просто опановують хвилю, застрибують у заданий зверху тренд, симулюють «свідомість», включаються в гру «вдавати з себе».

За пивом «Герої Не Вмирають» і горілкою «Зеленський» стоять безіменні менеджери торговельних мереж, і ні одному з них у голову не гримнув сумнів, що тут щось не альо.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За пивом «Герої Не Вмирають» і горілкою «Зеленський» стоять розробники рекламних кампаній, і ні одному з них не вистачило мужності на своїх брейнстормах попередити виробників, що репутаційно це – грьобаний стид, дно несусвітнє.

За пивом «Герої Не Вмирають» і горілкою «Зеленський» стоїть колійка покупців, яким усе це дуже по приколу. А це значить, що за пивом «Герої Не Вмирають» і горілкою «Зеленський» насправді стоїть гірка правда: війна є сакральною для меншості.

За поціновувачами пива «Герої Не Вмирають» і горілки «Зеленський» нічого не стоїть. Там – порожнеча, байдужість, мімікрія під людину, моральна індиферентність, абсолютна прохолода до екзистенційних питань життя й смерті. Поржати й набухатися.

Країна, де продаються пиво «Герої Не Вмирають» і горілка «Зеленський», упевнено крокує в нікуди.