Пиво «Герої не вмирають», горілка «Зеленський»…
Як можна було осквернити святі речі для українців?
Це не просто жалюгідний хайп. Це не просто приклади невдалих комерц-маркетингів. Це – ілюстрація біснуватого пофігізму у споживацтві. Мільйонам людей какая разніца, щО бухати – головне, щоб прикольно.
За пивом «Герої Не Вмирають» і горілкою «Зеленський» стоять саме ці виборці, саме це електоральне ядро, саме цей прошарок неофітів-серфінгістів, які, не маючи національно-ідеологічної землі під ногами, просто опановують хвилю, застрибують у заданий зверху тренд, симулюють «свідомість», включаються в гру «вдавати з себе».
За пивом «Герої Не Вмирають» і горілкою «Зеленський» стоять безіменні менеджери торговельних мереж, і ні одному з них у голову не гримнув сумнів, що тут щось не альо.
За пивом «Герої Не Вмирають» і горілкою «Зеленський» стоять розробники рекламних кампаній, і ні одному з них не вистачило мужності на своїх брейнстормах попередити виробників, що репутаційно це – грьобаний стид, дно несусвітнє.
За пивом «Герої Не Вмирають» і горілкою «Зеленський» стоїть колійка покупців, яким усе це дуже по приколу. А це значить, що за пивом «Герої Не Вмирають» і горілкою «Зеленський» насправді стоїть гірка правда: війна є сакральною для меншості.
За поціновувачами пива «Герої Не Вмирають» і горілки «Зеленський» нічого не стоїть. Там – порожнеча, байдужість, мімікрія під людину, моральна індиферентність, абсолютна прохолода до екзистенційних питань життя й смерті. Поржати й набухатися.
Країна, де продаються пиво «Герої Не Вмирають» і горілка «Зеленський», упевнено крокує в нікуди.
Коментарі — 0