Мовний омбудсмен відзвітував про кількість сплачених штрафів

Як карають «мовних зловмисників». Пояснює омбудсмен

Із часу запровадження штрафів за порушення мовного законодавства, тобто із 16 липня 2022 року, таких стягнень в Україні було накладено трохи більше десятка. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів мовний омбудсмен Тарас Кремінь.

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«Станом на сьогоднішній день у нас сплачено п’ять штрафів, але накладено більше. Десь ще не вийшов термін по сплаті, десь не хочуть сплачувати, і справу вже передали до Державної виконавчої служби. Але десь десяток накладених штрафів у нас уже є», – пояснив він.

За словами уповноваженого з питань захисту державної мови, його відомство реєструє всі звернення щодо порушення мовного законодавства. Але не кожне з них може відповідати необхідним критеріям. Тобто хтось може пожалітися, що чиновники не володіють державною мовою, але не вказано прізвище чиновника та якісь інші параметри. Тож такі матеріали в роботу не беруть.

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«У період за 2022 рік до нас надійшло 2844 звернення. Зважаючи на те, що велика кількість громадян зараз є внутрішньо переміщеними, зрозуміло, що такі звернення були переважно із Заходу та Центру країни», – каже Тарас Кремінь.

Омбудсмен також пояснив, як розглядають скарги щодо порушення мовного законодавства.

«За фактом звернення мої представники виходять на місце, спілкуються з можливим порушником і складають акт, з яким він може погодитися або ні. Якщо у нас є фото- та відеодокази, це значно полегшує роботу. Потім відповідно до нашої процедури відбувається розгляд справи, куди може прийти конкретний громадянин або його представник в особі адвоката. І за моєї безпосередньої участі ми цю справу розглядаємо. Надходять пояснення, якась аргументація, що, можливо, це все був наклеп з боку конкурентів і так далі. Або відбувається просто ігнорування з боку ймовірного порушника», – розповідає Кремінь.

Нагадаємо, до дії нових норм закону про державну мову найгірше був готовий інтернет-сегмент сфери послуг. Саме підприємці, а також ЗМІ, що працюють у мережі, найважче переходили на українську.

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Раніше обмудсмен Кремінь розповів про мовну ситуацію на Закарпатті.

Також екснардеп, який став до війська, розповів, як українська мова рятує життя. Зокрема завдяки рідній мові можна відрізнити українських військових від окупантів на позиціях.

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