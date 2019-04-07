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    Думки вголос

    Другий тур. Занадто висока ціна помилки

    • Анатолій Матвійчук

      Народний артист

    • Розсилка
    Другий тур. Занадто висока ціна помилки

    Перечитав і переслухав програмні виступи обох кандидатів у Президенти...

    Знаєте, що перше приходить в голову?

    Вони зараз обидва знаходяться в точці «зеро». В нульовій точці тієї системи координат, яка має запрацювати після 21 квітня.

    Баланс на політичному рахунку у обох дорівнює нулю. Чому?

    Почнемо з діючого Президента. Всі його титанічні зусилля на президентській посаді, всі успіхи і весь позитив у свідомості більшості громадян країни дискредитовані тотальною інформаційною обструкцією та вкиданнями у ЗМІ вбивчого компромату як на самого Гаранта, так і на представників його команди. Діючий президент лідирує в рейтингу недовіри. Всі його кроки сприймаються на рівні критики, що межує з неприйняттям. Жодні векселі не приймаються, а цінні папери у вигляді обіцянок не виглядають надійними.

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    Тепер щодо Претендента. В його позитиві - неймовірна популярність серед народу, пов»язана з професійною акторською діяльністю. Особливий актив складають Три серії фільму «Слуга народу», які виглядають для народу, ніби це вже клятва Кандидата на Пересопському Євангелії, що все так і буде, як в кіно. І що сценарій цього фільму є нічим іншим, як передвиборчою програмою майбутнього Президента України.

    Але в негативі Претендента - повна відсутність будь-якого політичного досвіду. А ще й розуміння принципів державного будівництва. Він може не мати елементарного поняття щодо механізмів влади і взаємодії її різних гілок. Бо саме цього - і ще багатьох дуже важливих речей - кілька років навчають в Академії державного управління. А відтак існує велика ймовірність потрапляння Претендента під прямий вплив різних тіньових фігур і структур з непередбачуваними для країни наслідками. Тобто, образно кажучи, тільки наївні люди понесуть свої останні заощадження у банк, що має яскраву і красиву вивіску, але не має жодної репутації.

    Здається, зрозуміло.

    А далі починається найцікавіше! 

    Обом кандидатам у Президенти потрібна якісна заявка на майбутнє у вигляді нестандартних і ефективних рішень.
    Своєрідний стартап, де чітко і зрозуміло сказано про головне - що? за допомогою чого? в які терміни?

    Що може додати шансів нинішньому Президенту?

    Щире, а не показове визнання численних тактичних помилок і прорахунків на шляху здійснення свого стратегічного курсу - і максимальне перезавантаження вищих посадових осіб в своєму оточенні, тих, які підірвали репутацію. В ідеалі ж - створення своєрідного кризового кабінету довіри і оголошення конкретних швидких та рішучих кроків на шляху виходу з кризи.

    Як не дивно, але схоже завдання стоїть перед Претендентом. Але ті прізвища, що будуть озвучені ним у колі найближчих посадових фігур і радників, по суті будуть прізвищами своєрідних поручителів, під авторитет і відповідальність яких Претендент має отримати цей кредит довіри від народу.

    Отож, ми в тривожному передчутті. 

    Дві шальки терезів. Що переважить - раціональне мислення чи бурхливі емоції? Гіркі плоди реального досвіду - чи цукрова вата солодкого оптимізму? 

    Занадто висока ціна помилки - на кону Держава Україна і майбутнє наших дітей.

    Джерело: блог Анатолія Матвійчука

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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