Британія схвалила механізм вилучення нафти з «тіньового флоту» РФ – The Times

Йдеться про судна російського «тіньового флоту»

Уряд Великої Британії вивчає можливість використання нафти, вилученої з суден російського «тіньового флоту», для фінансування військової підтримки України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання The Times.

За словами співрозмовника видання, такий крок може мати «подвійний ефект»: не лише позбавити Росію незаконних доходів, а й спрямувати отримані кошти на підтримку України.

«Це матиме подвійний вплив на російську військову машину – ми не тільки позбавимо їх незаконних доходів від війни, але й знайдемо спосіб допомогти фінансувати опір України» – зазначило джерело.

У The Times також повідомили, що британські спецпідрозділи готуються до можливих рейдів на судна «тіньового флоту» РФ у межах заходів протидії російській економіці. За даними газети, уряд уже визначив правову основу для таких дій.

Йдеться про елітні підрозділи, навчені висаджуватися з вертольотів на кораблі та затримувати екіпажі. Потенційними цілями можуть стати сотні нафтових танкерів, що перевозять російську нафту в обхід санкцій.

Зокрема, два судна: Spring Fortune та Range Vale – прямують до Ла-Маншу й мають увійти в протоку найближчим часом. Обидва танкери перебувають під британськими санкціями та плавають під фальшивими прапорами Камеруну і Зімбабве.

Spring Fortune було санкціоновано у травні минулого року за діяльність на користь уряду РФ. Судно неодноразово змінювало назви та прапори. Range Vale потрапило під санкції у 2024 році за участь в експорті російської нафти і пов’язується з компанією з ОАЕ, яку вважають одним з операторів «тіньового флоту».

Також повідомляється, що представники НАТО у Великій Британії відстежують ще кілька танкерів РФ, які можуть перевозити нафту в обхід санкцій.

У січні британські військові підтримали зусилля США щодо затримання танкера Bella 1 (Marinera) під російським прапором у Північній Атлантиці, зокрема із залученням авіації Королівських ВПС.