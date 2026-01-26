Головна Світ Політика
Британія оштрафувала Bank of Scotland за порушення санкцій проти Росії

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Bank of Scotland спіймали на порушенні санкцій проти Росії
фото з відкритих джерел

Банк здійснив платежі на користь підсанкційної особи після запровадження обмежень

Британське Управління з питань застосування фінансових санкцій (OFSI) оштрафувало Bank of Scotland на 160 тис. фунтів стерлінгів за порушення режиму фінансових санкцій проти Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву банківського регулятора Великої Британії.

Як зазначається, у лютому 2023 року Bank of Scotland обробив 24 фінансові транзакції на загальну суму близько 77 тис. фунтів стерлінгів. Платежі були зараховані на особистий рахунок особи, яка перебувала під санкціями Великої Британії.

У регуляторі наголосили, що банк мав зобов’язання перевіряти контрагентів та дотримуватися санкційного режиму, однак не забезпечив належного контролю за операціями.

Відомство підкреслило, що санкції проти Росії залишаються ключовим інструментом економічного тиску на Москву, а фінансові установи зобов’язані суворо дотримуватися всіх обмежень, навіть у разі невеликих сум транзакцій.

18 грудня Велика Британія запровадила санкції проти 24 російських компаній і п’яти фізичних осіб, заморожуючи їхні активи у британських банках. Зокрема, Британія ввела санкції проти російських нафтових компаній «Татнефть», «Русснефть», «Руснефтегаз», «ННК-Ойл».

Під обмежувальні заходи 18 грудня також підпали компанії «Текстиль-сервіс», «Фабрика вати», еміратська компанія Saphira Energy, Ферганський хімічний завод, узбекистанські компанії Gelion Business Trade і Chemistry International. Також Британія запровадила санкції щодо п'яти фізичних осіб. Рахунки в британських банках компаній із санкційного списку в разі виявлення будуть заморожені, щодо фізичних осіб також застосовується заборона на в'їзд на територію країни.

Теги: Велика Британія санкції росія

