В Україні зафіксовано нові кібератаки

Шевченківський суд втратив доступ до електронних систем

В Україні 17 січня зафіксовано нові кібератаки. Зокрема, Шевченківський райсуд Києва втратив доступ до своїх електронних систем, також поки не працює форум Prozorro Infobox.

«Шевченківський районний суд Києва повідомляє, що 17 січня 2022 року доступ до електронної пошти суду, офіційного веб-сайту суду на порталі «Судова влада», підсистеми «Електронний суд», функціоналу автоматизованої системи документообігу суду (в частині направлення рішень до Єдиного державного реєстру судових рішень, обміну вхідною та вихідною кореспонденцією) припинено з незалежних від суду причин», – йдеться на Facebook сторінці пресслужби суду.

На даний момент тривають відновлювальні роботи. Фахівці Державної судової адміністрації у співпраці з органами з протидії кіберзлочинності вживають заходів щодо обмеження шкоди для критичних систем і зберігання даних.

Крім того, повідомляється про кібератаку на форум Prozorro Infobox.

«Атака на Prozorro Infobox не вплинула на роботу системи закупівель Prozorro. Сьогодні о 08:00 на сторінці форуму Prozorro Infobox з'явилося повідомлення, аналогічне тим, що були використані під час кібератаки на інші державні сайти 14 січня. Сторінка відключена, а фахівці проводять розслідування і працюють над оперативним відновленням роботи форуму», – йдеться в повідомленні Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації.

Зазначається, що форум Prozorro Infobox – є окремою системою, яка не пов'язана із системою закупівель Prozorro. За наявною інформацією, ані інформаційний ресурс Prozorro Infobox, ані сам портал Prozorro не постраждали. Система публічних закупівель працює у штатному режимі.

Раніше Мінцифри заявило про наявність доказів причетності Росії до кібератак.

Нагадаємо, у ніч на 14 січня хакери, які видали себе за поляків, атакували сайти низки міністерств, Кабміну та сайт «Дії». Також хакери атакували сайт Нацбанку.

На стартовій сторінці Міносвіти і МЗС було розміщено повідомлення українською, російською та польською мовами про те, що особисті дані українців будуть у загальному доступі в мережі.

СБУ разом з Держкомзв’язку заявили, що витоку персональних даних внаслідок атаки не відбулося. Міністерство цифрової трансформації оприлюднило офіційну заяву у зв’язку з хакерською атакою на урядові сайти.

За інформацією Центру інформаційної безпеки, за кібератакою проти України стоїть Росія. А версію про причетність до атак Польщі спростовує те, що польський текст писав не носій мови. Це Центру стратегічних комунікацій підтвердили польські колеги.