«Ці люди – звірі». Дерюгіна розповіла про свій досвід спілкування з росіянами

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
«Ці люди – звірі». Дерюгіна розповіла про свій досвід спілкування з росіянами
Дерюгіна: До кінця я не вірила, що буде війна
фото: Гордон

Дерюгіна: Від росіян можна всього очікувати

Президентка Української федерації гімнастики, тренерка Ірина Дерюгіна розповіла, що до кінця не вірила в те, що країна-агресор РФ здійснить повномасштабне вторгнення в суверенну Україну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на gordonua.com.

«Узагалі я від них чекала всього. Від них можна було всього очікувати. Можливо, до кінця я не вірила, що буде війна. Я не вірила. Але ці люди – звірі, і це звірство – воно гуляє», – заявила Дерюгіна.

Тренерка додала, що, працюючи багато років у гімнастиці, часто стикалася з росіянами й бачила, якими вони є.

«Це для нас узагалі не новина була, розумієте?», – резюмувала Дерюгіна.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

Теги: спорт художня гімнастика Ірина Дерюгіна

«Ці люди – звірі». Дерюгіна розповіла про свій досвід спілкування з росіянами
«Ці люди – звірі». Дерюгіна розповіла про свій досвід спілкування з росіянами
