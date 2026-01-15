«Ці люди – звірі». Дерюгіна розповіла про свій досвід спілкування з росіянами

Дерюгіна: До кінця я не вірила, що буде війна

Дерюгіна: Від росіян можна всього очікувати

Президентка Української федерації гімнастики, тренерка Ірина Дерюгіна розповіла, що до кінця не вірила в те, що країна-агресор РФ здійснить повномасштабне вторгнення в суверенну Україну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на gordonua.com.

«Узагалі я від них чекала всього. Від них можна було всього очікувати. Можливо, до кінця я не вірила, що буде війна. Я не вірила. Але ці люди – звірі, і це звірство – воно гуляє», – заявила Дерюгіна.

Тренерка додала, що, працюючи багато років у гімнастиці, часто стикалася з росіянами й бачила, якими вони є.

«Це для нас узагалі не новина була, розумієте?», – резюмувала Дерюгіна.

