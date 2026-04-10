Головна Світ Політика
search button user button menu button

Президент заявив про успіх українських дронарів та РЕБівців на Близькому Сході

Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
За словами Зеленського, успішна робота дронарів та фахівців РЕБ на Близькому Сході додає Україні поваги на світовій арені
Фото: Офіс президента України / All Over Press

«Чи знищували ми (іранські дрони)? Так, знищували. Чи знищували ми в одній країні? Ні, в кількох», – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський розкрив деталі участі українських військових експертів у зміцненні систем протиповітряної оборони країн Близького Сходу. За словами глави держави, український досвід боротьби з іранськими «шахедами» став ключовим для створення сучасних систем захисту неба в регіоні, а наші перехоплювачі вже пройшли успішне бойове хрещення за межами України. Про це розповів Зеленський на закритій зустрічі з журналістами, на якій був присутній «Главком».

Україна направила на Близький Схід групу висококласних фахівців, зокрема експертів із дронів-перехоплювачів та радіоелектронної боротьби (РЕБ). Як наголосив Володимир Зеленський, мова йшла не про звичайну навчальну місію, а про безпосередню допомогу в побудові ефективного захисту.

«Ми направили на Близький Схід наших військових експертів, зокрема експертів із дронів-перехоплювачів та експертів із радіоелектронної боротьби. І деяким країнам ми демонстрували, як працювати з перехоплювачами. Чи знищували ми? Так, знищували. Чи знищували ми в одній країні? Ні, в кількох. І це, на мою думку, успіх. Мова не про навчальну місію, не про тренування, а про підтримку у створенні сучасної системи захисту неба, яка справді може спрацювати», – зазначив президент.

Українські військові не лише консультували колег, а й брали участь у реальних операціях із нейтралізації повітряних загроз. Досвід, здобутий під час відбиття російських атак, дозволив значно підсилити ППО країн-партнерів.

«Так, вони збивали «шахеди». І це дуже добре. Тим країнам, які відкрили для нас свою систему ППО, наші експерти змогли дуже швидко порадити, як зробити їхню систему сильнішою. А десь ми передали їм свій досвід безпосередньо в захисті. Тож у будь-якому разі все це мало дуже позитивний результат, і це додає поваги Україні. Ми також збивали дрони з реактивними двигунами. Це дуже хороший сигнал, я думаю. Ми показали, що це працює. Тепер це питання часу, коли ми будемо масово виробляти перехоплювачі, які знищуватимуть дрони з реактивними двигунами», – наголосив глава держави.

Нагадаємо, Україна досягла домовленостей із кількома країнами Близького Сходу щодо постачання певних обсягів нафти та нафтопродуктів на рік. Про це Володимир Зеленський сказав під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України.

«Стабільність на Близькому Сході дасть точно пониження цін. На сьогодні альтернативи такому об'єму у світі немає. Ми домовилися з деякими країнами з Близького Сходу, що зможемо на всяк випадок мати об'єм на рік, якщо буде всюди дефіцит», – сказав президент.

Водночас, як уточнив Зеленський, йшлося саме про орієнтовні обсяги поставок, тоді як ціна визначатиметься відповідно до встановленої формули.

Читайте також:

Теги: безпілотник війна Україна Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua