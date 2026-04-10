Президент заявив про успіх українських дронарів та РЕБівців на Близькому Сході

«Чи знищували ми (іранські дрони)? Так, знищували. Чи знищували ми в одній країні? Ні, в кількох», – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський розкрив деталі участі українських військових експертів у зміцненні систем протиповітряної оборони країн Близького Сходу. За словами глави держави, український досвід боротьби з іранськими «шахедами» став ключовим для створення сучасних систем захисту неба в регіоні, а наші перехоплювачі вже пройшли успішне бойове хрещення за межами України. Про це розповів Зеленський на закритій зустрічі з журналістами, на якій був присутній «Главком».

Україна направила на Близький Схід групу висококласних фахівців, зокрема експертів із дронів-перехоплювачів та радіоелектронної боротьби (РЕБ). Як наголосив Володимир Зеленський, мова йшла не про звичайну навчальну місію, а про безпосередню допомогу в побудові ефективного захисту.

«Ми направили на Близький Схід наших військових експертів, зокрема експертів із дронів-перехоплювачів та експертів із радіоелектронної боротьби. І деяким країнам ми демонстрували, як працювати з перехоплювачами. Чи знищували ми? Так, знищували. Чи знищували ми в одній країні? Ні, в кількох. І це, на мою думку, успіх. Мова не про навчальну місію, не про тренування, а про підтримку у створенні сучасної системи захисту неба, яка справді може спрацювати», – зазначив президент.

Українські військові не лише консультували колег, а й брали участь у реальних операціях із нейтралізації повітряних загроз. Досвід, здобутий під час відбиття російських атак, дозволив значно підсилити ППО країн-партнерів.

«Так, вони збивали «шахеди». І це дуже добре. Тим країнам, які відкрили для нас свою систему ППО, наші експерти змогли дуже швидко порадити, як зробити їхню систему сильнішою. А десь ми передали їм свій досвід безпосередньо в захисті. Тож у будь-якому разі все це мало дуже позитивний результат, і це додає поваги Україні. Ми також збивали дрони з реактивними двигунами. Це дуже хороший сигнал, я думаю. Ми показали, що це працює. Тепер це питання часу, коли ми будемо масово виробляти перехоплювачі, які знищуватимуть дрони з реактивними двигунами», – наголосив глава держави.

Нагадаємо, Україна досягла домовленостей із кількома країнами Близького Сходу щодо постачання певних обсягів нафти та нафтопродуктів на рік. Про це Володимир Зеленський сказав під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України.

«Стабільність на Близькому Сході дасть точно пониження цін. На сьогодні альтернативи такому об'єму у світі немає. Ми домовилися з деякими країнами з Близького Сходу, що зможемо на всяк випадок мати об'єм на рік, якщо буде всюди дефіцит», – сказав президент.

Водночас, як уточнив Зеленський, йшлося саме про орієнтовні обсяги поставок, тоді як ціна визначатиметься відповідно до встановленої формули.