З'явилося відео моменту вбивства Андрія Парубія

Андрій Парубій був вбитий сьогодні, 30 серпня у Львові

Сьогодні, 30 серпня стало відомо про загибель колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія. Політика було вбито у Львові. У соцмережі з'явилося відео з моменту вбивства ексспікера. Про це повідомляє «Главком».

Нагадаємо, правоохоронці розшукують вбивцю, який, за повідомленням місцевих ЗМІ, був замаскований під кур'єра доставки.

Як відомо, Львівська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом умисного вбивства колишнього голови Верховної Ради України та чинного народного депутата України VI-IX скликань Андрія Парубія за частиною першою статті 115 КК України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генпрокурора України.

За попередніми даними, 30 серпня у Львові невідомий чоловік здійснив декілька пострілів у політика, внаслідок яких Андрій Парубій загинув на місці.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та генеральний прокурор Руслан Кравченко доповіли президенту України Володимиру Зеленському про вбивство колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія.

Новина про вбивство Андрія Парубія сколихнула мережу. Політики та колеги українського діяча висловлюють співчуття рідним і близьким, а також вимагають швидкого та прозорого розслідування трагедії.