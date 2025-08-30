Міжнародний день зниклих безвісти: Клименко розповів про масштаб трагедії українців

В Україні функціонує гаряча лінія «1698» та сервіс «Єдине вікно для громадян»

Родини можуть отримати онлайн-витяг з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти

У Міжнародний день зниклих безвісти Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів про роботу, яку проводить міністерство для пошуку людей, які зникли внаслідок війни. За його словами, кожна така людина — це «невимовний біль для рідних і серйозний виклик для держави». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Ігоря Клименка.

Роботу з розшуку координує Управління з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, на чолі з Уповноваженим Артуром Добросердовим.

У Міжнародний день зниклих безвісти МВС нагадала про гарячу лінію «1698» і сервіси, які допомагають шукати рідних, які зникли безвісти внаслідок війни pic.twitter.com/MHFrpwAakX — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 30, 2025

З початку 2025 року через гарячу лінію «1698» та сервіс «Єдине вікно для громадян» було:

подано понад 8,5 тис. анкет;

зафіксовано майже 36,5 тис. дзвінків;

проведено більш як 2,5 тис. особистих консультацій.

Важливим кроком стала цифровізація процесів: тепер родини можуть отримати онлайн-витяг з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти. Завдяки цій послузі вже опрацьовано 2106 запитів. Також діє Єдина інформаційна платформа, де є покрокові інструкції щодо подачі заяв, здачі ДНК та отримання необхідних документів.

Клименко наголосив, що кожне звернення ретельно опрацьовується, а родини отримують всебічну підтримку. Він додав, що МВС продовжує вдосконалювати ці процеси, щоб допомога була ще швидшою та ефективнішою.

Нагадаємо, військовослужбовець Роман Смолянюк з Ізяславського району Хмельниччини, який вважався зниклим безвісти, воює в російському батальйоні імені Максима Кривоноса. Як інформує «Главком», про це стало відомо з розслідування «Суспільного». У лютому 2025 року Державне бюро розслідувань оголосило йому підозру за статтею про колабораційну діяльність.

24-річний Роман Смолянюк служив у підрозділі Національної гвардії з 15 липня 2023 року. За даними ДБР, у серпні того ж року він зник безвісти. Слідчі з’ясували, що бійця росіяни утримували в Суходільській виправній колонії на території окупованої Луганщини.