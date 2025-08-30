Головна Країна Кримінал
Поліція повідомила, кого розшукують через убивство Парубія

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Поліція повідомила, кого розшукують через убивство Парубія
Правоохоронці розповіли, що відомо про вбивцю Андрія Парубія
фото: скріншот із відео

У поліції заявили, що ще не встановили особу нападника

 

Поліція не розкриває деталей щодо стрільця, який вбив ексголову Верховної Ради Андрія Парубія 30 серпня. Проте відомо, що підозрюваний міг бути замаскований під кур'єра Glovo. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на керівника Головного управління Національної поліції у Львівській області Олександра Шляховського.

«Ми встановлюємо особу, яка була в шоломі і мала ззовні схожий одяг (як у кур'єрів Glovo, – ред.), яка попередньо може бути причетна до скоєння злочину», – сказав Шляховський.

Раніше у мережі опублікували відео нібито моменту нападу на політика. На кадрах видно, що невідома особа, ймовірно, чоловік у шоломі та з пакунком сервісу доставки їжі Glovo підійшов до Парубія та здійснив кілька пострілів.

У поліції заявили, що ще не встановили особу нападника. Також правоохоронці заперечили, що вийшли на слід підозрюваного.

Як відомо, 30 серпня у Львові невідомий застрелив колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія. За повідомленням місцевих ЗМІ, політика вбила невідома особа, яка замаскувалась під кур'єра доставки. У соціальних мережах поширили світлину ймовірного вбивці.

Імовірний нападник був на електровелосипеді. Він підійшов до Андрія Парубія, вистрілив та поїхав.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та генеральний прокурор Руслан Кравченко доповіли президенту України Володимиру Зеленському про вбивство колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія.

Новина про вбивство Андрія Парубія сколихнула мережу. Політики та колеги українського діяча висловлюють співчуття рідним і близьким, а також вимагають швидкого та прозорого розслідування трагедії.

У соцмережі також з'явилося відео з моменту вбивства ексспікера.

Також повідомлялось, що Львівська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом умисного вбивства колишнього голови Верховної Ради України та чинного народного депутата України VI-IX скликань Андрія Парубія за частиною першою статті 115 КК України. У місті введено спеціальну операцію «Сирена».

