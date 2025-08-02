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Трамп заявив, що Індія відмовиться від купівлі російської нафти

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Трамп заявив, що Індія відмовиться від купівлі російської нафти
Трамп: Я так розумію, що Індія більше не буде купувати нафту в Росії
фото: The White house/Facebook

Хоч Трамп і зробив заяву про те, що Індія не купуватиме нафту у Росії – офіційного підтвердження цієї інформації він не має

Президент США Дональд Трамп заявив, що володіє інформацією про можливу відмову Індії від закупівлі російської нафти. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інтерв’ю політика журналістам.

«Я так розумію, що Індія більше не буде купувати нафту в Росії. Це те, що я чув, але я не знаю, чи це правда чи ні, але це гарний крок. Подивимося, що буде далі», – сказав Трамп.

За його словами, офіційного підтвердження цієї інформації він не має.

Раніше ми писали, що індійські державні нафтопереробні заводи припинили закуповувати російську нафту минулого тижня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Державні нафтопереробні заводи країни – Indian Oil Corp, Hindustan Petroleum Corp, Bharat Petroleum Corp та Mangalore Refinery Petrochemical Ltd – регулярно купують російську нафту. Однак цього разу вирішили звернутися до спотових ринків, щоб замістити поставки з Абу-Дабі та Західної Африки.

Приватні нафтопереробні заводи Reliance Industries і Nayara Energy є найбільшими покупцями російської нафти в Індії, але державні нафтопереробні заводи контролюють понад 60% загальної потужності нафтопереробки Індії, яка становить 5,2 млн барелів на день.

Нагадаємо, вторинні тарифи, які США можуть запровадити щодо Росії, здатні серйозно вплинути на постачання російської нафти до ключових споживачів – Китаю, Індії та Туреччини. Саме ці три держави залишаються найбільшими імпортерами російського енергоресурсу.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Індія буде платити підвищені мита у розмірі 25%, а також додаткові «штрафні» тарифи через своє членство в БРІКС та торгівлю з Росією.

Як відомо, у липні доходи Росії від продажу нафти і газу можуть скоротитися приблизно на 37% порівняно з тим самим місяцем 2024 року. За підрахунками агентства Reuters, доходи Росії від енергоносіїв у липні можуть становити близько 680 млрд рублів ($8,66 млрд) через здешевлення нафти. Падіння доходів залишається чутливим для російського бюджету, особливо на тлі різкого зростання витрат на оборонний сектор і внутрішню безпеку після початку повномасштабної війни проти України.

Теги: Дональд Трамп Індія нафта

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