Спецпредставник Трампа відвідає Росію: які очікування у США

Посол США при НАТО Метт Вітакер каже, що візит Віткоффа принесе результат

Майбутній візит Віткоффа має потенціал бути результативним

Спецпредставник США на Близькому Сході Стів Віткофф планує відвідати Москву «цими вихідними». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інтерв'ю посла США при НАТО Метта Вітакера для видання Yahoo, опубліковане 2 серпня.

За словами Вітакера, майбутній візит Віткоффа має потенціал бути результативним. Він переконаний, що ця поїздка може призвести до певних зрушень у питанні припинення війни.

«Уже видно, що його візит може принести певні результати», – заявив дипломат.

Посол також висловив переконання, що Україні та Росії необхідно досягти домовленостей і зупинити кровопролиття.

Крім того, Вітакер назвав Дональда Трампа миротворцем і нагадав про його роль у зменшенні напруги між Індією та Пакистаном.

«Щотижня на полі бою гинуть тисячі військових, а під час нічних атак гинуть і зазнають поранень сотні мирних жителів України. Це повинно припинитися», – додав він.

Нагадаємо, 29 липня стало відомо, що президент США Дональд Трамп дає російському диктаторові Володимиру Путіну 10 днів на досягнення мирної угоди з Україною. Новий дедлайн починається з 28 липня замість попередніх 50 днів, які мали б завершитись 2 вересня.

В іншому разі, за словами американського лідера, США запровадять мита та інші обмежувальні заходи. Водночас Трамп висловив сумнів, що це зможе зупинити Росію, оскільки вона, на його думку, налаштована на продовження війни.

Кремль «взяв до відома» заяву президента Сполучених Штатів Дональда Трампа про зменшення терміну для досягнення перемир'я між РФ та Україною.