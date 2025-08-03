Головна Світ Політика
search button user button menu button

Спецпредставник Трампа відвідає Росію: які очікування у США

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Спецпредставник Трампа відвідає Росію: які очікування у США
Посол США при НАТО Метт Вітакер каже, що візит Віткоффа принесе результат
фото з відкритих джерел

Майбутній візит Віткоффа має потенціал бути результативним

Спецпредставник США на Близькому Сході Стів Віткофф планує відвідати Москву «цими вихідними». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інтерв'ю посла США при НАТО Метта Вітакера для видання Yahoo, опубліковане 2 серпня.

За словами Вітакера, майбутній візит Віткоффа має потенціал бути результативним. Він переконаний, що ця поїздка може призвести до певних зрушень у питанні припинення війни.

«Уже видно, що його візит може принести певні результати», – заявив дипломат.

Посол також висловив переконання, що Україні та Росії необхідно досягти домовленостей і зупинити кровопролиття.

Крім того, Вітакер назвав Дональда Трампа миротворцем і нагадав про його роль у зменшенні напруги між Індією та Пакистаном.

«Щотижня на полі бою гинуть тисячі військових, а під час нічних атак гинуть і зазнають поранень сотні мирних жителів України. Це повинно припинитися», – додав він.

Нагадаємо, 29 липня стало відомо, що президент США Дональд Трамп дає російському диктаторові Володимиру Путіну 10 днів на досягнення мирної угоди з Україною. Новий дедлайн починається з 28 липня замість попередніх 50 днів, які мали б завершитись 2 вересня.

В іншому разі, за словами американського лідера, США запровадять мита та інші обмежувальні заходи. Водночас Трамп висловив сумнів, що це зможе зупинити Росію, оскільки вона, на його думку, налаштована на продовження війни.

Кремль «взяв до відома» заяву президента Сполучених Штатів Дональда Трампа про зменшення терміну для досягнення перемир'я між РФ та Україною.

Теги: росія США Стів Віткофф

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Глава Міноборони Польщі наголосив, що європейські країни докладають дедалі більше зусиль для підтримки України
Польща прокоментувала призупинення поставок американської зброї Україні
3 липня, 09:02
Трамп, неодноразово заявляючи про намір швидко завершити конфлікт, залишає агресора безкарним
Сенатори-демократи розслідують бездіяльність Трампа щодо санкцій проти Росії
4 липня, 03:28
Практично моментально скандальний пост з відео було видалено, але...
Офіційний телеграм-канал російського ЦСКА опублікував відео для дорослих під час гри
5 липня, 19:12
Губарєв змінив риторику на протилежну тій, яку пропагував у 2014 році
Ідеолог «русского мира» Губарєв назвав війну в Україні помилкою Росії
9 липня, 11:14
Прибічники Трампа розкритикували його за допомогу Україні
Республіканці розкритикували план Трампа постачати зброю Україні через НАТО
15 липня, 23:08
КНДР має величезні запаси боєприпасів
Майже половина боєприпасів у РФ є північнокорейськими – розвідка
11 липня, 18:36
Ринок РФ обвалився після заяви Трампа про дедлайн для Путіна щодо миру
Заява Трампа спровокувала падіння російського ринку акцій
29 липня, 00:51
Карін Кнайсль танцює з Путіном на своєму весіллі
Ексглава МЗС Австрії оселилася в Росії та ходить до церкви з котом
20 липня, 18:59
Іноземні лідери мають змогу поговорити із Трампом по мобільному телефону
Трамп веде свою телефонну дипломатію, якою порушує чинний протокол
28 липня, 09:01

Політика

Спецпредставник Трампа відвідає Росію: які очікування у США
Спецпредставник Трампа відвідає Росію: які очікування у США
Bloomberg пояснив, чому Росія скоротила кількість диверсій у Європі
Bloomberg пояснив, чому Росія скоротила кількість диверсій у Європі
Сенат США не ухвалив санкційний закон до канікул: рішення щодо Росії в руках Трампа
Сенат США не ухвалив санкційний закон до канікул: рішення щодо Росії в руках Трампа
Відповідь на обстріли українських міст. Сили оборони уразили важливі обʼєкти у РФ
Відповідь на обстріли українських міст. Сили оборони уразили важливі обʼєкти у РФ
США закликали Україну й Росію прийняти мирний план Трампа
США закликали Україну й Росію прийняти мирний план Трампа
Атака безпілотників на Росію, нові заяви Трампа: головне за ніч
Атака безпілотників на Росію, нові заяви Трампа: головне за ніч

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
271K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 серпня: ситуація на фронті
108K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 серпня 2025
5708
Шестиразовий олімпійський чемпіон «похоронив» американське плавання
3515
Бутусов став командиром
2677
Масований удар по Росії: безпілотники вдарили по НПЗ та оборонному підприємству
2247
Росіяни атакували дронами Дружківку: кількість постраждалих зросла (оновлено)

Новини

У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 14:12
2 серпня: який сьогодні день, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Українці старше 65 років отримуватимуть більше: хто зможе отримати соцдопомогу у 2025 році
1 серпня, 08:34
Успінський піст: дата початку і завершення, що можна їсти і що заборонено робити
1 серпня, 07:00
Медовий спас: привітання у прозі, віршах та листівках
1 серпня, 05:45
Медовий спас 2025: коли святкуємо Маковія, традиції, прикмети та заборони
31 липня, 22:00

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua