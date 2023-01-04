Головний симптом усієї російської мобілізації

Скоріш за все, у знищенній базі в Макіївці була не тільки казарма саратівців, а і склад зброї

РФ воює як у Першій Світовій із нормативами для Другої Світової і тому їм треба дуже багато снарядів

Приліт у ПТУ номер 19 в Макіївці – це симптом усієї російської мобілізації без мобілізації.

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Під час реформ міністра оборони РФ Сердюкова була знищена радянська система доукомплектовання частин. Бо вона обтяжна для такої країни, як РФ. Просто Сердюкова ніхто не попередив, що Путін поїде кукухою і почне повномасштабну війну з нормативами Другої Світової. Тому Сердюков перетворив армію РФ на повільний механізм, який не обтяжував бюджет РФ операційно й дозволяв закопувати нескінченні гроші на презентаціях «аналоговнетів». Але апаратну боротьбу Сердюков програв і розпилювати гроші довелося Шойгу.

У СРСР часів застою була система, де умовно (ще раз – це умовний приклад, на зрозумілих розмірах) перший батальйон танкового або мотопіхотного полку готовий був відправитися в бій умовно миттєво, другий батальйон роздвоювався і заступник командира бату сам ставав комбатом, ці два бати наповнювали резервістами до повного штату й також швидко кидали в бій. Далі ще був третій бат, який умовно називався кадрованим, або, як казали в совку, «кастрованим». Коли перший і два других бати звалювали, на базі полку з «кастрованих» батальйонів можна було розгортати стільки бойових одиниць, скільки зможуть. Насправді це працювало дещо не так, як я описав, «кастрованими» були цілі дивізії і на базі них було розгортання. І там ще арта, ППО, звʼязок, служби тилу, РХБЗ і багато ще чого. Це просто для прикладу.

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У теорії червоній армії повинно було вистачати й офіцерів, і резервістів, і техніки. На ділі ця система навіть у совку працювала не дуже, бо в мотопіхотних частинах не вистачало техніки хронічно, а в танкових, наприклад, не вистачало резервістів, здатних керувати танками сучасних моделей. І танкісти забирали БТРи в мотопіхотів. Мотопіхоту возили на вантажівках, але і їх не вистачало. Тим не менш, у совку була система, яка дозволяла армії брати цивільні вантажівки штатно.

Тобто була якась система і, головне, ця система хоча б у теорії була відпрацьована. Періодично СРСР проводив навчання, які більше були схожі на конвульсії, але на цих навчаннях хоча б щось відпрацьовували. А ще в совку був зв’язок і не було мобільних телефонів. Тому армія під час навіть умовно мирного існування не мала костилів у вигляді цивільних телефонів і змушена була керуватися по раціях. А також за допомогою посланців, польової телефонії тощо. Коротше, люди тоді вміли це робити. Зараз же не вміють, бо є ж телефони, а рацій не вистачає.

Це був механізм створений тоталітарною країною для глобальної війни. Для РФ цей механізм був занадто складним та дорогим і тому сердюков його замінив. Армія РФ була порівняно маленькою за операційними витратами та економила на солдатах, яких у мотопіхотних частинах не вистачало. Це давала змогу сердюкову, а потім і Шойгу, розпилювати астрономічні гроші на переоснащенні російської армії. До того ж в армії РФ величезні проблеми зі звʼязком.

Після того, як у РФ почали мобілізацію, виникла проблема з пошуком молодшого офіцерського та сержантського складу. Частину мобілізованих відправили на доукомплектовання діючих частин, тобто прямо на фронт. Командири використовували мобіків як м’ясо. Бо розгорнути їх нормально, хоча б як у радянській армії, було неможливо – не було того самого резерву у вигляді умовного другого бату. Усе, що було, – уже на війні. Усе було першим батом. Але крім цього армія РФ почала створювати частини цілком із мобіків, навіть не в «кастрованих» дивізіях, а просто в полі. Ці частини не мають офіцерів, окрім випускників військових кафедр без досвіду. Але головне – ці частини практично не мають зв’язку. Не цифрового шифрованого не мають, а взагалі ніякого не мають. Окрім телефонів.

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Звісно, в армії РФ телефони в мобіків відбирають. Але керування силами й засобами все одно неможливе, бо немає рацій. Армія без зв’язку – це просто натовп озброєних людей. І тому все керування в цілком новостворених частинах йде по телефонах.

До того ж після того, як ЗСУ почали вибивати склади, в армії РФ почали розосередження складів.

АЛЕ.

В умовах відсутності величезного парку вантажівок і в умовах нормативів для арти повністю роззосередити склади неможливо. Бо потрібні вантажники. Неможливо привезти БК просто до якогось укриття – потрібні ті, хто будуть розватажувати його та заносити в укриття. А потім завантажувати знову перед вивозом безпосердньо на позиції. Тому склади розосередили, вони стали менші, але все одно розміщують поряд із живою силою. Бо возити людей кудись розвантажувати БК незручно. Немає зайвих вантажівок, щоб кілька разів на добу привозити зміну кудись розвантажувати. Тому привозять БК туди ж, де й живуть.

Скоріш за все, у ПТУ 19 була не тільки казарма саратівців, а і склад. Саме детонація складу і призвела для тотального знищення будівлі ПТУ від пакету HIMARS. Порівняйте дірки від Хаймарсів на Антонівському мосту з тим, що ви бачили на місті ПТУ. Хаймарс просто прошив будівлю до підвалу, де й був БК. БК здетонував і «напрасно старушка ждьот сина дамой».

Я ще під час того, як у РФ оголосили мобілізацію, казав, що наступний крок – мобілізація цивільних вантажівок десятками тисяч. І створення на окупованих територіях пунктів ремонту тих вантажівок через мобілізацію СТО та сервісних центрів. Але цього Путін зробити не зможе, бо Шойгу цього не зробить через піарні обставини. До того ж це рішення призведе до серйозних проблем із цивільною логістикою всередині РФ. Мобілізація без мобілізації. Вань набрали, а що робити з ними – невідомо.

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Щодо зв’язку та телефонів. Від ПТУ до лінії фронту 15 кілометрів. Але комплекси радіорозвідки навряд чи можуть знаходитися прямо на передку, щоб відстежити скупчення телефонів солдатів у ПТУ. Таке я вважаю малоймовірним, хоча можу й помилятися, бо я вже дуже відстав від сучасних комплексів і можу не знати їхніх параметрів. До того ж у мобіків ті телефони відбирали й навряд чи в самому ПТУ телефонів було триста штук. Судячи з фото, поряд із ПТУ було уражено також багато армійських вантажівок. Саме вантажівки, на мою думку, і призвели до демаскування казарми. Силами супутникової розвідки або через роботу агентури, або все це разом. Скупчення телефонів, які в теорії вирахувала б радіорозвідка, могли бути додатковим параметром під час селекції цілі.

Тобто ЗСУ наносили вдар по складу з БК. І тому був обраний Хаймарс, а не Точка, наприклад. А декілька сотень загиблих мобіків – приємний бонус до детонації БК. Результат мобілізації без мобілізації.

І справа навіть не в тому, що мобікі не маскували вантажівки.

І справа навіть не в тому, що водіям вантажівок рацій не видали й тому вони точно зав’язувалися між собою по телефону, що можна відслідкувати.

Справа в тому, що без великої кількості засобів зв’язку і з великою кількістю невмотивованої піхоти, мобіків доводиться скупчувати. Бо інакше вони розбіжуться та будуть про*обуватися. Бо немає зв’язку, немає сержантів та молодших офіцерів і т.і.

Справа в тому, що РФ не провела мобілізацію цивільних вантажівок, і доводиться ганяти примітні газони, які до того ще й ламаються і їх потрібно ремонтувати. Під відкритим небом, силами тих самих мобіків.

Справа в тому, що РФ воює як у Першій Світовій із нормативами для Другої Світової і тому треба дуже багато БК. Але його немає кому развантажувати і все це доводиться тримати в одному місті. Причому близько до лінії фронту, бо логістичне плече не може бути довгим, бо не вистачає вантажівок, щоб довезти до лінії зіткнення.

Багато проблем і російськи командири знайшли одне просте рішення.

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Склад БК буде там ж, де й казарма мобіків. Будуть розвантажувати, завантажувати, ремонтувати машини й сидіти в одному місці, щоб не про*обувалися, бо немає зв’язку та сержантів. Ідеальне рішення на думку росіян.

А потім прилітає Хаймарс.

Розповісти, що саме сталося, російські пропагандисти не можуть. Ну деякі пригожинські можуть, але по телевізору цього не покажуть.

Створити десятки тисяч рацій і об’єднати їх у систему в масштабах усієї армії вторгнення РФ не зможе ще дуже довго. І тому зараз росіяни розповідають, що проблема в тому, що діє українська агентура та мобіки використовують телефони, які запеленгували. І тепер фсб будуть шукати деерге, а контрики будуть забирати в мобіків телефони ще прискіпливіше.

Але що?

Так, зв’язку як не було, так і не буде, тому всі телефони все одно не відберуть, бо тоді не буде керування. А у водіїв телефони взагалі відібрати не вийде, бо вони тоді нікуди не доїдуть. Тому все й далі у РФ буде, як і було.

А потім прилетить Хаймарс.