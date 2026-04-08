Перемир'я Трампа з Іраном викликало суперечки серед американських політиків

У США відреагували на рішення Трампа про перемир'я з Іраном

Республіканці переважно підтримали рішення Трампа

Американські політики по-різному оцінили рішення президента США Дональда Трампа погодитися на тимчасове перемир’я з Іраном. Частина політиків висловила полегшення через уникнення ескалації, тоді як інші різко розкритикували риторику та дії президента. Про це пише The Guardian, передає «Главком».

Лідер демократів у Сенаті Чак Шумер заявив, що рішення про перемир’я є вимушеним відступом після агресивних заяв Трампа.

«Я радий, що Трамп відступив і відчайдушно шукає будь-який вихід зі своєї безглуздої хвастощі», – сказав Шумер.

Раніше демократи жорстко критикували президента за погрози Ірану, включаючи заяви про можливе знищення інфраструктури країни. Частина політиків навіть закликала до його усунення з посади.

Водночас республіканці переважно підтримали рішення Трампа, назвавши його стратегічним кроком.

«Це чудові новини. Це перший вагомий крок до притягнення Ірану до відповідальності», – заявив сенатор Рік Скотт.

Сенатор Ліндсі Грем також висловив обережний оптимізм. «Ми можемо покласти край терору іранського режиму за допомогою дипломатії», – зазначив він, додавши, що Іран не повинен отримати вигоду від своїх дій.

Деякі республіканці закликали не сприймати різку риторику Трампа буквально.

«Президент говорить мовою сили – єдиною, яку розуміють наші супротивники», – заявив конгресмен Ден Креншоу.

Перемир'я США та Ірану

У ніч з 7 на 8 квітня добігав кінця дедлайн, який президент США Дональд Трамп встановив Ірану, аби Тегеран відкрив Ормузьку протоку та погодився на укладення угоди. Американський лідер грозився вдарити по іранській цивільній інфраструктурі, якщо країна не виконає умови США.

Своєю чергою Пакистан, який вже раніше виступав у ролі посередника між сторонами, закликав Трампа відтермінувати дедлайн ще на два тижні і дати шанс дипломатії, щоб зменшити темпи ескалації, дійти згоди і домовитись про припинення бойових дій.

Дедлайн Трампа для Ірану закінчувався о 03:00 год. за київським часом. За декілька годин до цього президент США дав короткі коментарі західним ЗМІ, де розповів про перемовини з іранцями.

Згодом Дональд Трамп у своїй соціальній мережі опублікував допис, у якому оголосив про двотижневе перемир'я з Тереганом. Пізніше іранське керівництво вийшло з заявою та повідомило, що Тегеран погоджується на припинення вогню, а Ормузька протока буде частково відкрита.

Пізніше стало відомо, що Пакистан запропонував провести в Ісламабаді перші прямі переговори між Іраном та США, однак досі офіційних відповідей від американської та іранської сторін про підтримку цієї пропозиції немає. Пакистан запросив представників США та Ірану до Ісламабаду провести перемовини у п'ятницю, 10 квітня.

Щодо Ізраїлю, то Єрусалим також погодився на тимчасове перемир'я, але офіційних заяв від керівництва країни ще не було опубліковано. Відомо лише, що за даними CNN, ізраїльські посадовці залишилися незадоволеними, оскільки вважають, що військова операція проти Ірану могла принести більше результатів.

Варто зазначити, що і світові ціни на нафту різко знизилися на тлі деескалації конфлікту на Близькому Сході.