МЗС скасувало рекомендацію утримуватися від поїздок до Угорщини після поразки Орбана

За словами Сибіги, Україна готова працювати над нормалізацією відносин між країнами

Як наголосив міністр, рекомендації було скасовано через завершення парламентських виборів в Угорщині

Міністерство закордонних справ України скасовує рекомендації громадянам України утриматися від поїздок до Угорщини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на главу МЗС Андрія Сибігу.

«У звʼязку із завершенням учора виборчої кампанії в Угорщині, МЗС відміняє попередні рекомендації громадянам утриматися від поїздок до Угорщини. Ця виборча кампанія, яка, на жаль, була переповнена маніпуляціями щодо України, вже позаду. А отже втратили свою гостроту й підвищені ризики провокацій, через які запроваджувалися ці обмеження», – каже він.

Міністр висловив сподівання, що результати виборів призведуть до нормалізації відносин між країнами. За його словами, Україна готова працювати над досягненням такої мети.

«Вибір угорського народу показав прагнення наших сусідів жити в мирі, безпеці та процвітанні – жити у справді незалежній Угорщині, яка є частиною обʼєднаної та вільної Європи, а не зоною впливу Москви, простором беззаконня та залякування. Вибір угорців також ознаменував поразку політики шантажу та антиукраїнської пропаганди. Це симптоматично. Угорці чітко сказали: досить. Це матиме наслідки й для інших партій і рухів у Європі, які просувають подібну риторику», – пояснив урядовець.

Водночас Сибіга підкреслив, що попереду «копітка, прагматична та спокійна робота з пошуку точок дотику, відновлення спільної поваги та втілення спільних прагматичних інтересів». «Наші народи заслуговують на те, щоб ми пройшли цей шлях, і ми будемо працювати над відновленням добросусідства в інтересах наших двох країн та Європи загалом», – наголосив дипломат.

Нагадаємо, 12 квітня в Угорщині пройшли парламентські вибори. Цього дня було зафіксовано історичний рекорд за явкою угорців, які віддали свій голос.

Чинний прем'єр-міністр країни Віктор Орбан вже визнав поразку та фактичну зміну влади, втім він наголосив, що продовжить політичну діяльність. Орбан також особисто привітав лідера партії «Тиса» з перемогою.

Згодом президент України Володимир Зеленський привітав Петера Мадяра та його партію з перемогою на парламентських виборах в Угорщині.

До слова, у Будапешті тисячі людей вийшли святкувати перемогу опозиції на парламентських виборах і зміну влади після 16 років правління прем'єра Віктора Орбана. Раніше Петер Мадяр виступив перед своїми прихильниками у Будапешті після виборів, заявивши про історичну перемогу.