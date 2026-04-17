Перший танкер з нафтою пройшов Ормузьку протоку після блокади США

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Перший танкер з нафтою пройшов Ормузьку протоку після блокади США
Морська блокада США вимагає від судновласників отримувати дозвіл від іранської та американської сторони
фото: MarineTraffic (ілюстративне)

Пакистанське судно Shalamar вивезло 450 тис. барелів нафти з ОАЕ після початку американської блокади

Танкер Shalamar під прапором Пакистану став першим судном, який вийшов через Ормузьку протоку з вантажем сирої нафти з початку блокади США 13 квітня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

За даними системи відстеження суден, у четвер пізно ввечері танкер Shalamar пройшов південніше острова Ларак в Ірані та вийшов в Оманську затоку. Судно завантажило близько 450 тис. барелів сирої нафти на острові Дас в Об’єднаних Арабських Еміратах.

Танкер типу Aframax, який наразі завантажений приблизно наполовину, вказує пакистанський порт Карачі як кінцевий пункт призначення.

Зазначається, що на тлі обмежень, запроваджених у регіоні, військово-морські сили США вимагають від судновласників отримувати дозволи як від іранської, так і від американської сторони для вивезення нафти та інших вантажів з Перської затоки.

Раніше Shalamar вже намагався пройти Ормузьку протоку та увійти до Перської затоки, однак тоді розвернувся на тлі зриву переговорів між Іраном і США. Згодом танкер знову здійснив прохід і вирушив у напрямку острова Дас, що належить ОАЕ.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп наказав запровадити блокаду після того, як американсько-іранські мирні переговори в Ісламабаді 11-12 квітня не привели до угоди про припинення війни, яка розпочалася з авіаударів США й Ізраїлю по Ірану 28 лютого. Вашингтон і Тегеран домовилися про двотижневе припинення вогню в ніч проти 8 квітня.

Як пише The Independent, глобальний ринок нафти зазнав системних змін після війни в Ірані, що поставило під сумнів повернення до колишніх низьких цін на енергоносії. Ціни на нафту можуть не повернутися до попередніх рівнів навіть у разі стабілізації ситуації навколо Ормузької протоки.

До слова, Bloomberg писав, що щонайменше два підсанкційні іранські танкери змогли пройти Ормузьку протоку, ймовірно використавши новий обхідний маршрут.

