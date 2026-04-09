Мелоні дистанціювалася від США: Politico роз’яснює, що сталося

Раніше Мелоні різко засудила операцію США та Ізраїлю проти Ірану

Мелоні вперше з моменту переобрання американського лідера у 2024 році використала своє звернення, щоб публічно підкреслити свої розбіжності з ним

Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні дистанціювалася від президента США Дональда Трампа під час виступу в парламенті, намагаючись врятувати свою посаду після нищівної поразки на референдумі минулого місяця. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

«Захід стоїть на двох опорах: європейській та американській. Якщо вони не рухатимуться в одному напрямку, це загрожує паралічем», – попередила Мелоні, додавши, що вона продовжує «вірити в необхідність працювати над забезпеченням єдності Заходу».

Ця промова прозвучала після того, як уряд програв референдум щодо реформи правосуддя, який багато хто вважав голосуванням щодо самої Мелоні. Союзники пояснюють поразку зростанням цін на енергоносії, спричиненим війною в Ірані, та її дружбою з Трампом, якого дедалі частіше вважають токсичним навіть у правих колах.

Прем'єр-міністр вперше з моменту переобрання американського лідера у 2024 році використала своє звернення, щоб публічно підкреслити свої розбіжності з ним.

«Як це зазвичай буває серед союзників, ми повинні чітко висловлювати свою незгоду, навіть коли ми не згодні», – заявила Мелоні в парламенті.

Італійська лідерка також описала війну в Ірані як «військову операцію, з якою Італія не погоджувалася.

Politico наголошує: «Висловлювання, зроблені в четвер, свідчать про явний риторичний поворот у її ставленні до альянсу з Трампом – який користується в Італії вкрай низькою популярністю – порівняно з більш поміркованими позиціями, які вона займала на початку цього року».

Нагадаємо, прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні підтвердила програш на загальнонаціональному референдумі щодо реформування системи правосуддя. Після підрахунку більшості голосів стало відомо, що 54,1% виборців висловилися проти урядової ініціативи. Реформа передбачала розділення кар'єрних шляхів для суддів і прокурорів, а також створення нового дисциплінарного органу, що, за словами влади, мало б модернізувати систему та зменшити її політизацію.

