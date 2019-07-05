Кінець буде один: що робити Зеленському з пропозицією Путіна

Президент України Володимир Зеленський

Про політику Зеленського щодо Донбасу

Те, що робить Володимир Зеленський по лінії зовнішньої політики, взагалі важко назвати політикою. Він лише знайомиться з тим, що таке політика. Але уже має конкретні уявлення про те, що він хоче зробити з конфліктом на Донбасі. Але це не означає, що він займається зовнішньою політикою. Навіть за самих добрих намірів йому треба дуже багато часу, щоб з нею розібратися.

Але наявність добрих намірів у мене викликає пересторогу. Бо те, що добре для пана Зеленського чи пана Коломойського - не завжди добре для України.

Сьогодні зранку пан Коломойський взагалі заявив, що конфлікт на Донбасі – це внутрішні справи України, а Росія нічого не ініціювала і взагалі не при ділі. Якщо Зеленський думає хоча б наполовину так – це політика, яка небезпечна для України.

По-перше, я з нетерпіння чекаю на його реакцію на слова Коломойського. А по-друге, я бачу, що він так хоче замиритися з Росією на Донбасі і для цього готовий на однобічні поступки Росії.

Путін закликає Зеленського піти на прямі переговори із терористами. Але якщо він зважиться на такі дії, це буде початок його останнього відліку. Суспільство покладе край або такій його позиції або його президентству. Терористи на Донбасі – це лише маріонетки Володимира Путіна і будь-які переговори з ними не послаблять позиції президента РФ.Взагалі, нас випробовують. Коломойський каже те, що хочуть зробити Зеленський і Богдан. І вони дивляться – проковтне народ чи ні. Якщо будуть протести, скажуть – «ми пожартували» або «це вирвано із контексту».

Якщо проковтнемо, то буде політичне рішення – піти на прямі перемовини з так званими лідерами ДНР і ЛНР. Про це сказав Путін – і про це ж саме каже Коломойський. Значить, вони діють синхронно. Не виключено, що Коломойський може загравати з Путіним через те, що його притисли американці (громадяни США Ігор Фруман і Лев Парнас, які є клієнтами особистого адвоката Трампа Рудольфа Джуліані, подали в Україні позов до суду на Коломойського. Вони вимагають 200 млн грн компенсації моральної шкоди за те, що він назвав їх аферистами, – «Апостроф»). Свого часу він фінансував добровольців, намагаючись зробити з них свої приватні армії, він не відстоював Україну. Але добровольці не погодилися на його ідеї. Якщо будуть прямі переговори (з бойовиками) – я не заздрю ні Коломойському, ні Зеленському. Народ підніметься і – не знаю, в якій формі це буде, але їм це не пробачать.

Джерело: Апостроф

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