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    Думки вголос

    Чому нам так важливо отримати партію «Стінгерів»

    Такий&nbsp;&laquo;Стінгер&raquo; в руках солдатів стає вироком для наступальної авіації ворога - Чому нам так важливо отримати партію «Стінгерів»
    Такий «Стінгер» в руках солдатів стає вироком для наступальної авіації ворога
    фото з відкритих джерел

    У Росії зараз приблизно 3300 танків

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    Фантастика. Это что-то невероятное. Неделя просто невероятных новостей. США одобрили передачу Эстонией, Латвией и Литвой «Джавелинов» и – главное! – «Стингеров» Украине!

    Об этом говорится в заявлении министерств обороны стран Балтии.

    Германия, правда, заблокировала передачу своих артиллерийских систем, но, как говорится, и черт бы уже на вас – ситуация со ствольной артиллерией в Украине не так критична, как с ПВО.

    Теперь у Украины будут «Стингеры»! Просто как мед для ушей.

    Я, честно говоря, не знаю, какие именно «Стингеры» стоят на вооружении балтийских стран, а разбираться нет никакого желания – потому что это совершенно точно не первое поколение восьмидесятых годов, которые использовали моджахеды в Афганистане. Хотя и там «Stinger Basic» против «Ми-8» и «Крокодилов» показали себя преотлично. Но с тех пор они модифицировались два раза – RMP Block I и RMP Block II. И Украине совершенно точно будут переданы RMP, вторая или даже третья модификация.

    Что такое «Стингер»? Почему-то везде пишут, что он для борьбы с низколетящими целями. Фиг там. Высота поражения – до 3800 метров. Дальность – до четырех с половиной километров. Это означает, что про безопасное использование ударных вертолетов можно забыть гарантированно, а штурмовая авиация будет работать по целям с высоты километров так в пять

    Более того, RMP Block II способен поражать цели в условиях интенсивных помех – с радиолокационными и тепловыми ловушками – а также у ракеты может быть модификация «земля-земля», способная работать как по неподвижным объектам, так и по движущимся, в том числе и на море: на испытаниях 2003 года были уничтожены грузовик, бронетранспортер и лодка.

    И, вишенка на торте – «Стингер» способен сбивать даже крылатые ракеты типа «Калибр»!

    Года три назад я начал писать о том, что Украина готовится к прошедшей войне. Что так, там, и таким образом, как было – больше не будет. Противник учится. Делает выводы. И никаких алкоголиков на блок-постах больше не будет. Не будет лобового штурма Марьинки силами бригады «Призрак». И линия разграничения с ВОПами уже не будет играть такую роль. В этот раз её будут пытаться обойти и добивать в окружении с двух сторон.

    Потому что вторая серия в этот раз начнется не с антимайданов про русский мир, а с ракетных и авиационных ударов. По всей глубине Украины

    По всем возможным объектам. По складам, базам, ГСМ, заводам, транспортным развязкам, узлам управления, заводам, госпиталям и прочим объектам инфраструктуры.

    Так что Харьков может не волноваться – он совсем не исключительный. Под раздачу попадут все.

    Тогда на меня были вылиты тонны дерьма. Сейчас это стало уже общепринятым. Теперь это понимают все.

    Что в таких условиях означают средства ПВО? А они означают, что разовый массированный удар будет теперь затруднен. Что условий «как в тире» для авиации и оперативно-тактических ракетных комплексов у россиян не будет.

    И что затем легонького блиц-крига в кроссовочках на танках по дымящимся воронкам в условиях обладания Украиной примерно трех тысяч ПТУР последнего поколения у русских тоже уже не будет.

    Пока Байден и Блинкен слушали ахинею Путина и Лаврова про красные линии и подвиги дедов во Второй мировой, и согласно кивали головами, за кулисами крутя пальцем у виска, партнеры нарастили поставки оружия Украине такими темпами, и такого оружия, что держите меня семеро.

    Теперь, главное, успеть этим оружием насытить армию.

    У России сейчас примерно 3300 танков. У Украины сейчас примерно три тысячи «Джавелинов» и NLAW и восемь тысяч «Стугн» и «Корсаров»

    При том, что, еще раз повторю, Украина для Байдена изначально не была ни на первом, ни на пятом, ни даже на десятом месте. Он пришел с риторикой борьбы с Китаем.

    И если бы у кремлевских было чуть-чуть, хоть на капельку, побольше мозгов – Белый Дом сейчас вводил бы санкции против Пекина, «Северный Поток» был бы уже сертифицирован и работал, а ПАСЕ в очередной раз выражало бы вялую озабоченность вторжением России, которое в таком случае былдо бы неизбежным.

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    Джерело: блог Аркадія Бабченка

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    Теги: США авіація армія війна Путін озброєння
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    Чому нам так важливо отримати партію «Стінгерів»