Молдовський канал запустив новини українською (відео)

Перший випуск новин українською мовою вийшов у ефір 9 липня

Суспільний мовник Республіки Молдова «Moldova 1» розпочав випуски новин українською мовою, передає кореспондент «Главкому».

Перший випуск новин українською мовою вийшов у ефір 9 липня, в суботу. Новини українською виходитимуть в такому форматі щосуботи.

Передачу «Щотижневик» вестиме журналістка Дар’я Руссу.

Нагадаємо, президент Молдови Мая Санду підписала закон про заборону програм новин з Росії, які поширюють дезінформацію. Документ набув чинності 24 червня.

Раніше стало відомо, що одна із російських ракет, якими окупанти обстріляли Одещину, влучила в танкер Millennial Spirit під прапором Молдови.

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