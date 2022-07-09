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    Соціум

    Молдовський канал запустив новини українською (відео)

    Передачу &laquo;Щотижневик&raquo; вестиме журналістка Дар&rsquo;я Руссу - Молдовський канал запустив новини українською (відео)
    Передачу «Щотижневик» вестиме журналістка Дар’я Руссу
    фото: скріншот із відео

    Перший випуск новин українською мовою вийшов у ефір 9 липня

    Суспільний мовник Республіки Молдова «Moldova 1» розпочав випуски новин українською мовою, передає кореспондент «Главкому».

    Перший випуск новин українською мовою вийшов у ефір 9 липня, в суботу. Новини українською виходитимуть в такому форматі щосуботи.

    Передачу «Щотижневик» вестиме журналістка Дар’я Руссу.

    Нагадаємо, президент Молдови Мая Санду підписала закон про заборону програм новин з Росії, які поширюють дезінформацію. Документ набув чинності 24 червня.

    Раніше стало відомо, що одна із російських ракет, якими окупанти обстріляли Одещину, влучила в танкер Millennial Spirit під прапором Молдови.

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    Теги: росія окупанти історія Молдова війна закон українці Україна президент окупація #stoprussia
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    Молдовський канал запустив новини українською (відео)