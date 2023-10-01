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Аркадій Бабченко Журналіст

Не на дрони для ЗСУ. Як «хороші росіяни» збирають гроші в Естонії

glavcom.ua
Давайте зберемо суму, рівну вартості дрону, але дрон не купимо, а розвісимо фото своїх облич

«Кожна естонська родина не з чуток знає, що таке репресії. Тому хочемо розповісти, чому росіяни не виходять на вулиці»

Хороші російські ліберали в Естонії збирають 600 євро – я аж поперхнувся. Це якраз приблизна ціна одного дрона. Ну, нарешті, гадаю, невже дійшло? – Ні.

Знаєте, на що? Щоб розвісити на майдані Свободи Таллінна свої *бла.

«Кожна естонська родина не з чуток знає, що таке репресії. Тому ми хочемо розповісти, чому мільйони росіян не виходять на вулиці».

Нате ось вам фоточку голови призивної комісії Червонопресненського району Іллі Яшина та Крим не бутерброд вам в серці міста.

Фотовиставка політв'язнів Росії. На майдані чужої Свободи. Чужої країни. Хлопчик, і горілочки їм на п'ятсот доларів.

Примусь ідіота Путіна скидати – він і у в'язницю сяде. І звідти захищатиме російський театр у Таллінні. І вимагатиме пускати машини з російськими номерами. Пішки ж їх величності не біжиться.

У мене щоразу щелепа від них падає.

Давайте під час війни зберемо суму, рівну вартості дрону, але дрон х*й купимо, а розвісимо свої мордочки на фото!

Ні війні, Так переможемо!

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія війна Естонія

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