Давайте зберемо суму, рівну вартості дрону, але дрон не купимо, а розвісимо фото своїх облич

«Кожна естонська родина не з чуток знає, що таке репресії. Тому хочемо розповісти, чому росіяни не виходять на вулиці»

Хороші російські ліберали в Естонії збирають 600 євро – я аж поперхнувся. Це якраз приблизна ціна одного дрона. Ну, нарешті, гадаю, невже дійшло? – Ні.

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Знаєте, на що? Щоб розвісити на майдані Свободи Таллінна свої *бла.

«Кожна естонська родина не з чуток знає, що таке репресії. Тому ми хочемо розповісти, чому мільйони росіян не виходять на вулиці».

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Нате ось вам фоточку голови призивної комісії Червонопресненського району Іллі Яшина та Крим не бутерброд вам в серці міста.

Фотовиставка політв'язнів Росії. На майдані чужої Свободи. Чужої країни. Хлопчик, і горілочки їм на п'ятсот доларів.

Примусь ідіота Путіна скидати – він і у в'язницю сяде. І звідти захищатиме російський театр у Таллінні. І вимагатиме пускати машини з російськими номерами. Пішки ж їх величності не біжиться.

У мене щоразу щелепа від них падає.

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Давайте під час війни зберемо суму, рівну вартості дрону, але дрон х*й купимо, а розвісимо свої мордочки на фото!

Ні війні, Так переможемо!