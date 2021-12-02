Виступ Зеленського не віщує нічого доброго

Інституція влади остаточно спаплюжена

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Судя по комментам, многие не понимают, что такое процесс десакрализации власти и к чему он приводит. Почему-то считается, что это что-то вроде «нет власти аще от бога». И когда-то так оно действительно и было. В средние века.

Когда крестьянин, который за всю свою жизнь не видел ничего, кроме своей утлой полуземлянки с земляным полом и земляной же крышей, приходил в город продать козу, и застывал там, оглушенный, перед Нотр-Дамм де Пари – для него никакого другого доказательства существования Бога не требовалось.

Человек не в состоянии построить такое. Значит, ему помогло что-то сверхъественное. Значит, Бог есть. Значит, церковь с ним разговаривает. Значит, церковь – посланник Бога на земле. Значит, у неё есть тайное знание. Она знает неведомое. И может строить невероятное. Высотой семьдесят метров. С арками и горгульями. Значит, они носители истины, недоступной другим.

Инквизиция держалась полтысячелетия только потому, что в глазах общества именно она была носителем тайного знания

И общество, за это тайное знание, разрешало ей применять насилие. Против себя же. И добровольно несло ей своих коз. На этом же держались и короли, и церковь, и знахари и любая другая власть.

Но в двадцать первом веке говорить об этом просто глупо. В эпоху демократии и научно-технического прогресса власть сменяема. Небоскребы мы строим не потому, что они божественны, а потому, что геометрия, сопромат и архитектура. Государству мы даем право на насилие в виде правоохранительной системы не потому, что «аще от бога», а потому, что нанимаем их в качестве менеджеров на свои налоги охранять порядок.

Если бы сейчас группка мужчин в черных платьях и красных колпаках захотела бы сжечь на костре женщину, которая лечит подагру гомеопатией – это было бы расценено не как божественный суд, а как похищение, принудительное лишение свободы и убийство организованной группой лиц по предварительному сговору по мотивам религиозной ненависти. На пожизненное.

Но. Тайное знание, тем не менее, осталось. Просто оно несколько трансформировалось. Но власть всё равно по-прежнему держится именно на нем. Что я имею в виду

Президент США – Президент США не потому, что он от Бога. А потому, что ему кладет на стол папки с грифом «Совершенно секретно» глава ЦРУ.

Потому, что ему с допуском к государственной тайне делает доклад глава Пентагона. Потому, что он владеет разработками нового секретного рельсотрона, космической программы, планов НАСА, Манхэттенским проектом, операцией против Бен Ладена и черт его знает, чем еще.

Он владеет той информацией, тем тайным знанием, которое простому смертному недоступно. И на основании этого тайного знания он принимает решения. От которого зависит жизнь страны. Жизнь общества. Наша с вами жизнь.

Мы добровольно признаем над нами власть на том основании, что она, владея информацией, недоступной нам, принимает судьбоносные для всех решения. Мы требуем от неё принятия эти решений. На основании этой секретной информации.

За это мы добровольно отдаем ей тринадцать процентов наших денег. И позволяем создавать силовые структуры

Которые частично будут применять насилие к отдельным особям нашего прайда, чтобы сохранить общий порядок и безопасность.

Взамен. Ты. Обязан. Мочь. Всё. Ты. Обязан. Решать. Проблемы.

Это и есть наш общественный договор.

Но иногда, бывает, наступает момент, когда власть делает что-то такое, что не только упоротым порохоботам, но даже таксисту в Кривом Роге становится понятно – она не владеет никаким тайным знанием. Она просто тупа. Там нет никакой секретной информации от ЦРУ. Нет никаких масонов. Нет никакого сговора мировых правительств.

Руководитель нашего ЦРУ – такой же. Они просто несут околесицу. Они не знают, что делать. Они не способны ничего делать. Они не способны принимать решения.

Они. Не. Способны. Решать. Проблемы.

Джерело: блог Аркадія Бабченка

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