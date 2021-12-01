Глава Держдепу США: Росія склала плани агресивних кроків проти України

Вашингтон попереджав російську сторону про готовність вживати заходів у разі загострення кризи з Україною

Глава Держдепартаменту США Ентоні Блінкен у середу, 1 грудня, заявив, що Росія підготувала плани агресивних дій проти України та пригрозив Москві жорсткими санкціями, пише «Интерфакс».

«Ми глибоко стурбовані свідченнями того, що Росія становила плани значних агресивних кроків проти України. Плани включають спроби дестабілізувати Україну зсередини, а також великомасштабні військові операції», – заявив Блінкен.

За словами дипломата, подібний сценарій дій Росії спостерігався у 2014 році.

«Вони активізували поширення дезінформації, зображуючи Україну агресором, щоб виправдати заплановані військові акції», – каже Блінкен.

Він зазначив, що останнім часом різко збільшилася кількість пропаганди проти України в соціальних мережах – «до рівня, який востаннє спостерігався перед вторгненням Росії в Україну в 2014 році».

Блінкен додав, що не знає, чи ухвалили у Москві рішення про вторгнення в Україну, але, за його словами, вже задіяні кошти, які дозволять таке рішення швидко реалізувати.

Глава Держдепу зазначив, що Вашингтон попереджав російську сторону про готовність вживати заходів у разі загострення кризи з Україною.

«Ми чітко дали зрозуміти, що якщо Росія у випадку з Україною продовжить йти шляхом конфронтації, наша реакція буде рішучою. Зокрема, йтиметься про сильні економічні заходи, від яких ми в минулому відмовлялися», – сказав він.

У США вважають, що Москва та Київ мають врегулювати розбіжності, використовуючи Мінські домовленості.

При цьому Блінкен заявив, що країни НАТО мають бути готовими до будь-якого розвитку ситуації.

«Незважаючи на невизначеність щодо намірів та тимчасових рамок, ми маємо бути готові до будь-яких заходів стримування, спрямованих на те, щоб Росія змінила курс... Ми не знаємо, чи прийнято рішення про вторгнення, але ми обізнані про нарощування сил на випадок, якщо таке рішення буде ухвалено», – зазначив Блінкен.

«США активно обговорюють цю проблему із союзниками та партнерами, і безпосередньо з президентом Путіним», – додав держсекретар.

Крім того, завтра на зустрічі з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим Блінкен має намір закликати відвести російські війська від кордону з Україною, а також «припинити дестабілізацію та провокації».

Україну глава Держдепу закликає зберігати стриманість у цій ситуації.

Сьогодні заступниця Блінкена Вікторія Нуланд визнала: переговори щодо Донбасу зайшли в глухий кут.

До слова, глава Держдепу Блінкен зустрінеться у Стокгольмі з Кулебою та Лавровим.

Як відомо, Лавров, країна якого вкрала Крим та Донбас, вважає, що Україна нахабніє.

Нагадаємо, Російська Федерація розцінює появу новітніх озброєнь в Україні як «червоні лінії». Якщо РФ побачить в них загрозу для себе, то залишає за собою право на дії у відповідь, заявив Путін.

Раніше глава МЗС Дмитро Кулеба попередив Путіна: напад на Україну надто дорогого коштуватиме РФ.

До слова, США готуються до «непередбачуваних обставин» через війська РФ біля кордону України. Нагадаємо, сенатори США хочуть збільшити військову допомогу Україні до $350 млн.

Раніше Кремль сказав, коли нападе на Україну. Також експерт розповів, чому навколо нашої країни неспокійно і чого хоче Путін.

Як відомо, РФ за місяць перекинула на Донбас вісім вагонів боєприпасів та різноманітне озброєння.

Раніше Кремль назвав ситуацію на Донбасі «дуже і дуже тривожною». Через це Канада розглядає варіанти додаткової військової допомоги Україні.

Також стало відомо, чи готова Росія до нападу на Україну: думка генерала.

2 листопада американські видання The Washington Post та Politico оприлюднили супутникові знімки скупчення російських військ у прикордонних районах. У Кремлі заявили, що не коментуватимуть переміщення військ, оскільки воно стосується внутрішніх справ держави, а самі знімки назвали зробленими на кордоні Білорусі та РФ.

Тим часом Захід збентежений: Росія перекидає танки до українського кордону.