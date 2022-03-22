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    Росія за добу запустила понад 80 бойових літаків, майже 30 – із Білорусі

    Ще у вересні 2021 року&nbsp;Росія перекинула винищувачі Су-30СМ у Білорусь - Росія за добу запустила понад 80 бойових літаків, майже 30 – із Білорусі
    Ще у вересні 2021 року Росія перекинула винищувачі Су-30СМ у Білорусь
    фото: міноборони Білорусі

    29 літаків вилетіло з аеродромів Барановичі та Бобруйськ, що розташовані на території Республіки Білорусь

    Впродовж 27-ї доби протистояння, ворог продовжив завдавати ракетно-бомбових ударів з використанням засобів повітряного нападу по об’єктах військової та цивільної інфраструктури. Про це у зведенні від 22 березня повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

    Згідно з даними Генштабу, противник здійснив понад 80 літако-вильотів. 29 із них здійснено з аеродромів, розташованих на території Білорусі. Зокрема, із міст Барановичі та Бобруйськ.

    За даними західних ЗМІ Білорусь скоро може приєднатися до війни проти України. Ймовірність того, що Білорусь вступить в конфлікт, зростає. За даними розвідки НАТО, влада Білорусі готує підгрунтя для виправдання білоруського вторгнення.

    Нагадаємо, раніше Білорусь заявила про відведення військ від кордонів України, але Генеральний штаб ЗСУ фіксує ознаки підготовки до вторгнення.

    Також Росія використовує для авіаударів по Україні 40 аеродромів. Російські терористи, зокрема, використовують аеродроми Білорусі та окупованого Криму.

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    Теги: Білорусь росія окупанти ЗСУ війна літак Україна окупація #stoprussia
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    Росія за добу запустила понад 80 бойових літаків, майже 30 – із Білорусі